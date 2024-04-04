В суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-Пермь

Следствием установлено, что днем 22 ноября прошлого года обвиняемая, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте. При пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона «Бряндино — Тиинск» и дала неверные распоряжения по движению поездов. В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.