В суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-Пермь

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов, одним из которых был поезд «Адлер-Пермь». Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
Следствием установлено, что днем 22 ноября прошлого года обвиняемая, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте. При пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона «Бряндино — Тиинск» и дала неверные распоряжения по движению поездов. В результате на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.
В результате железнодорожной аварии несколько пассажиров были травмированы, поезда получили технические повреждения, чем их собственникам причинен крупный материальный ущерб.
Центральным МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей дежурной по железнодорожной станции Бряндино в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.