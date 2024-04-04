Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21

«Нашей школе 100 лет, мы хотим вернуться в неё и отметить столетие, мы хотим к нашим учителям, в наши коллективы и классы», — говорит представитель родительского комитета Мария Маш. По ее словам, они три года терпели: в 61-й школе в коридорах занимались, на полах сидели, мерзли, испытывали стеснения — постоянные нехватки кабинетов, отсутствие спортзала, отсутствие библиотеки, актового зала, лабораторий. И всё это не для того, чтобы через три года им сказали: «Выбирайте другую школу для ребенка. Вот, например, на Холмогорской есть хорошая».