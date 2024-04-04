Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В 2021 году школу №21 закрыли на капитальный ремонт. Учеников и педагогический коллектив перевели в школу №28 и в школу №61. Родители готовы были потерпеть (а потерпеть им пришлось) ради возвращения в отремонтированное здание своей школы. Но прошло три года, и стало понятно, что Пермь лишится одной из старейших школ — в том же 2021 году ей исполнилось 100 лет.
Справка Properm.ru
Дом А. В. Синакевича с 1901 года занимала частная женская гимназия Л. В. Барбатенко. Педагогический коллектив гимназии состоял из высококвалифицированных преподавателей, большинство из них имело высшее образование. Штат сотрудников колебался от 25 до 32 человек. Обязательно в состав входили один-два священника. В гимназии преподавали русский язык, словесность, математику, физику, ботанику, географию, химию. С 1905 года было разрешено преподавать историю, французский и немецкий языки, рисование, пение, рукоделие. В гимназии были строгие правила. Окончившие гимназию воспитанницы получали статус домашней наставницы или учительницы. Они могли заниматься педагогической деятельностью и имели права на социальную обеспеченность. Коллектив педагогов, обучающихся, их родителей, выпускников старался заботиться об облике старинного красивейшего здания и сохранять традиции школы 21.
«Нашей школе 100 лет, мы хотим вернуться в неё и отметить столетие, мы хотим к нашим учителям, в наши коллективы и классы», — говорит представитель родительского комитета Мария Маш. По ее словам, они три года терпели: в 61-й школе в коридорах занимались, на полах сидели, мерзли, испытывали стеснения — постоянные нехватки кабинетов, отсутствие спортзала, отсутствие библиотеки, актового зала, лабораторий. И всё это не для того, чтобы через три года им сказали: «Выбирайте другую школу для ребенка. Вот, например, на Холмогорской есть хорошая».
«Сто лет здесь дети учились, все было приспособлено. Захотели навести красоту, восстановить исторический облик, три года что-то делали, и вдруг выяснилось, что здание не подходит для обучения детей», — удивляется Ксения Чащина, еще одна мама.
Родители учеников 28-й и 61-й школ, куда распределили 21-ю школу, были категорически против «уплотнения». У них и так перебор по ученикам: 28-я школа рассчитана на 800 человек, а учатся там больше 1000 детей, школа №61 вынуждена обучать на 300 человек больше, чем рассчитана её проектная мощность. Школ в центре города не хватает, родители возмущаются, детям некуда идти.
«Они говорят, что наша школа нерентабельная, что она не нужна, незачем на нее тратить столько денег, что учиться там будет некому, — рассказывает Ксения. — А нужно разгрузить школы 28 и 61. Наша школа принимала по 700 учеников в хорошие времена! На момент закрытия здания на ремонт было 400 учеников».
В техническом задании (есть в распоряжении Properm.ru) говорится только о восстановлении исторического облика здания, ни о каком приведении к нормам речи не идет. При этом представители департамента образования администрации Перми родителям говорят, что здание не подходит для обучения. Кто его обследовал, непонятно, в техническом задании таких задач не было.
«Столько старинных зданий восстановили под школы! — Справедливо замечает Ксения. — Ту же 22-ю отремонтировали, у нее вообще аварийный был один из входов. И других примеров таких много. Даже сам департамент образования сидит в таком здании, где очень узкая лестница, не подняться, не спуститься, не сбежать никуда по пожарным нормам. В чем проблема отремонтировать школу? Тем более, это знаковое и значимое здание».
По данным департамента образования администрации Перми, проект капремонта не может пройти госэкспертизу, не получил положительного заключения. Родители в это не верят.
Проект за 9 млн рублей выполняла очень опытная архитектурная организация, «Пермстроймет+», она единственная в городе, которая выполняет работы такого уровня, специализируется на реставрации памятников архитектуры, в числе её работ: здание Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, дом Н. Д. Базанова (ул. Ленина, 35/ Сибирская, 17), краевая библиотека имени А. М. Горького, пермская областная библиотека имени Л. И. Кузьмина (здание конца XVIII — начала XIX веков), Пермское хореографическое училище и другие. «Да такая опытная организация просто не могла бы не придумать, как реконструировать здание под школу, тем более, что в нем 100 лет размещается школа!» — уверены родители.
«И самое обидное, что они публично детям обещали, приходили в школу к нам, обещали директору, родителям, детям, что выделят деньги, сохранят и восстановят школу. Вот только доделают ТЮЗ, вот только доделают проект… Обманули. Началось сейчас: то документы не те, то нормы не подходят, то еще что-то, непонятно что».
В прошлом году 21-й школе разрешили набрать только один первый класс. В этом году выяснилось, что жилые дома открепляют от школы, при этом говорят, что если в учебном заведении будет учиться менее 300 человек, то школу признают нерентабельной и закроют.
«Во-первых, это историческое здание, его надо сохранить. Во-вторых, у нас замечательный педагогический состав, очень хороший директор, все ставки учительские заняты. В-третьих, у здания очень удобное расположение. Мы любим эту школу. У нас там такие праздники замечательные проходили. У нас отличное качество образования. При этом это не гимназия какая-то элитная, это хорошая, спокойная, очень нужная школа», — рассказывают родители.
Родителям на одной из последних встреч с заместителем главы города Екатериной Мальцевой предложили перевести детей в другие школы. «Нас обманули, понимаете? — говорят родители. — И наших детей обманули».
При этом открыто о том, что школа будет закрыта, в департаменте не говорят. Завуалированно рассуждают о том, что здание не пригодно, о том, что есть в Перми сейчас много других хороших школ. «Нам кажется, они просто тянут время, пока проблема сама рассосется. Родители плюнут, не выдержат, устанут и начнут забирать детей. Да и учителя еле держатся», — рассказывает Ксения Чащина.
Properm.ru направил запрос в департамент образования администрации Перми.