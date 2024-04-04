Внезапная жара нагрянет в Кузбасс в выходные

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Также синоптики предупреждают о юго-западном ветре с порывами до 13 м/с, пишет sibdepo.ru.
В субботу еще будет теплее: температура воздуха поднимется до +11 до +16 °С, а в некоторых районах будет почти летняя жара — до +21 °С. Ветер успокоится и будет дуть со скоростью всего 2-7 м/с. Осадков в пятницу и субботу не ожидается. Маленькие дожди могут быть только в воскресенье, но не везде, а только в отдельных районах.
Последний выходной день недели будет немного прохладным: +5 до +10 °С, а иногда +12 до +17 °С. Ветер изменит направление с южного на северное и усилится с порывами до 12 м/с.