Внезапная жара нагрянет в Кузбасс в выходные

В субботу еще будет теплее: температура воздуха поднимется до +11 до +16 °С, а в некоторых районах будет почти летняя жара — до +21 °С. Ветер успокоится и будет дуть со скоростью всего 2-7 м/с. Осадков в пятницу и субботу не ожидается. Маленькие дожди могут быть только в воскресенье, но не везде, а только в отдельных районах.