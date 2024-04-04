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За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок

За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок

4 апреля 2024, 05:52
Фото: properm.ru
Глава «Центра исторической памяти Александр Чернышов был задержан год назад при попытке вылететь в Европу через Стамбул.

Судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал бывшего члена правления пермского «Мемориала»* Александра Чернышова виновным в попытке контрабанды архивов организации в Европу. «Центр исторической памяти», которым осужденный руководил накануне задержания, является правопреемником «Мемориала».

Получателем документов, по его словам, в Бременском университете был бывший глава правозащитного фонда Роберт Латыпов**. Он объявлен следствием в международный розыск и сейчас оспаривает законность возбуждения уголовного дела в отношении себя.

В поддержку Чернышову на оглашение приговора пришли репрессированные, общественники, родной брат, баптисты и журналисты.

Люди, пришедшие на заседаниеЛюди, пришедшие на заседание
Люди, пришедшие на заседание
Фото: properm.ru

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, с учетом исполненного досудебного соглашения и полного содействия следствию Чернышова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Его освободили в зале суда под подписку о невыезде. Архивы организации должны быть переданы на хранение в Российский государственный архив социально-политической истории.

Гособвинение просило для Чернышова 3 года реального лишения свободы.

Как стало известно ранее, Чернышов полностью признал вину. 1 июня 2023 года было заключено досудебное соглашение. Он согласился раскрыть цели получения Латыповым архива в Германии, обязался рассказывать следствию о взглядах Латыпова на СВО.

Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.

Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.

** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.

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#Суд#Пермь#Мемориал
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