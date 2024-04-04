За съемку поджога станции телекомпании подростку из Чайковского ужесточили приговор

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ограничил свободу 16-летнему школьнику из Чайковского сроком на год и восемь месяцев. В первой инстанции в качестве наказания ему были назначены меры воспитательного характера — он был передан под надзор родителей, но гособвинение с этим не согласилось — преступление подростка носило тяжкий характер. Сейчас требования прокуратуры удовлетворены, решение суда вступило в силу, — рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Чайковский городской суд 11 января приговорил двоих юных поджигателей из Чайковского к ограничению свободы на год и на десять месяцев, рассказали журналисту Properm.ru в суде. Одному из осужденных наказание было заменено мерами воспитательного характера — его роль в поджогах сводилась к тому, что он снимал процесс на видео и отправлял «куратору», дававшему школьникам задания через соцсети и мессенджеры, суд счел его проступок менее значительным. Обоим подросткам на момент вынесения приговора исполнилось по 16 лет, рассказали в суде.
Школьников из Чайковского осудили за поджоги двух инфраструктурных объектов: трансформаторную подстанцию в центре Чайковского, находящуюся между зданиями на ул. Карла Маркса, 19 и ул. Ленина, 37 и контейнер-аппаратная ООО «Телерадиокомпания Дикси». Она расположенного на участке в СНТ №33, находящимся рядом с микрорайоном Заря. Задания и деньги на их исполнение они получали через мессенджеры. Поджоги подростки устраивали в марте прошлого года.
Поскольку чайковские поджигатели не были ранее на учете в полиции, в школе и по месту жительства характеризовались положительно, а их семьи считаются в Чайковском вполне респектабельными, изначально полиция выходила с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного преследования и применения мер воспитательного воздействия. Но прокуратура возражала против такого решения, в сентябре 2023 года материалы возвращались следствию и дело было рассмотрено в общем порядке. Также в том числе, из-за того, что юноши не достигли совершеннолетия, а их родители сразу были готовы загладить вину, их поступок был инкриминирован как покушение на уничтожение имущества (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ), а не как террористический акт (ст. 205 УК РФ).