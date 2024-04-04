За съемку поджога станции телекомпании подростку из Чайковского ужесточили приговор

Поскольку чайковские поджигатели не были ранее на учете в полиции, в школе и по месту жительства характеризовались положительно, а их семьи считаются в Чайковском вполне респектабельными, изначально полиция выходила с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного преследования и применения мер воспитательного воздействия. Но прокуратура возражала против такого решения, в сентябре 2023 года материалы возвращались следствию и дело было рассмотрено в общем порядке. Также в том числе, из-за того, что юноши не достигли совершеннолетия, а их родители сразу были готовы загладить вину, их поступок был инкриминирован как покушение на уничтожение имущества (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ), а не как террористический акт (ст. 205 УК РФ).