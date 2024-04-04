За сутки пермяки перевели мошенникам более 16,5 миллионов рублей

В Индустриальном районе Перми учитель биологии и врач-педиатр лишись в общей сложности 1,7 млн рублей по схеме «помощь террористам». Обеим женщинам сначала пришли сообщения в мессенджере от якобы их руководителей, что с ними свяжется вышестоящее руководство, либо сотрудник ФСБ. Взволнованные дамы ожидали звонка, который поступил вскоре. На другом конце провода мошенники обвинили гражданок в спонсировании терроризма. При этом было указано, что ситуацию можно исправить, если личные и кредитные средства перевести на специальный «безопасный» счет. Испуганные женщины беспрекословно выполнили требования преступников.