За сутки пермяки перевели мошенникам более 16,5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
За минувшие сутки девятнадцать жителей Прикамья пострадал от действий аферистов. Похищены личные и кредитные средства в размере более 16,5 млн рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В Индустриальном районе Перми учитель биологии и врач-педиатр лишись в общей сложности 1,7 млн рублей по схеме «помощь террористам». Обеим женщинам сначала пришли сообщения в мессенджере от якобы их руководителей, что с ними свяжется вышестоящее руководство, либо сотрудник ФСБ. Взволнованные дамы ожидали звонка, который поступил вскоре. На другом конце провода мошенники обвинили гражданок в спонсировании терроризма. При этом было указано, что ситуацию можно исправить, если личные и кредитные средства перевести на специальный «безопасный» счет. Испуганные женщины беспрекословно выполнили требования преступников.
В том же Индустриальном районе, а также в Пермском муниципальном округе, Добрянке и Свердловском районе Перми пострадали трое мужчин 1970, 1989 и 1975 г.р и четыре женщины 1954, 1995, 2001 и 2004 г. р. Им мошенники сообщили, что незнакомцы пытаются оформить на их имя кредиты, поэтому сбережения гражданина в опасности, их нужно прямо срочно перевести на безопасный счет. Безопасный счет в итоге оказался счетом преступников.
Практически все пострадавшие относятся к категории граждан, активно пользующихся социальными сетями, получающими информацию из СМИ, в том числе с призывами полиции не попадаться на уловки мошенников. Но люди, имеющие профессию машиниста, водителя, монтажника, продавца, контролера, и получающие скромный доход, перевели преступникам более 5 млн рублей. Средний доход пермской семьи из трех человек составляет около 70 тысяч рублей. 71 семья в течение месяца могла бы прожить на деньги, которыми завладели мошенники.
В Лысьве и Свердловском районе Перми четыре человека пострадали по схеме «продлить действие обслуживания сим-карты». Два машиниста, мастер и безработный лишились более 3 млн рублей.
Сотрудники полиции напоминают, что сохранность вашего личного имущества в первую очередь находится в ваших руках. Будьте бдительны и соблюдайте простые правила безопасности. Первое из них — не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Не доверяйте сомнительным телефонным звонкам. Не впадайте в панику от услышанного в телефонной трубке.