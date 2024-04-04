Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка

Собственнику территории выдано предписание для устранения нарушений и вовлечения его в сельскохозяйственный оборот до 28 октября текущего года, а также штраф в размере 10000 рублей. 27 марта пермяк был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Данные по оплате штрафа поступили в Управление 2 апреля.