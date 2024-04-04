Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Житель Краснокамского городского округа оплатил штраф за зарастание земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Инспекционный визит надзорного органа на участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 18,0 га прошел 26 февраля. По результатам проверочных мероприятий, установлено 40%-ное зарастание территории многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, высотой от 1 до 4 м, возрастом более 3 лет.
Сотрудниками Россельхознадзора не были установлены признаки ведения сельхозпроизводства. «Выявленные нарушения является признаком невыполнения обязательных мероприятий по охране сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесной растительностью», сообщило ведомство на официальном сайте.
Владельцем земельного участка является физическое лицо. Отмечается, что факт нарушения действующего законодательства подтверждался на основе ранее проведенных выездных мероприятий от 13 июля 2023 года и 17 января 2024 года.
Собственнику территории выдано предписание для устранения нарушений и вовлечения его в сельскохозяйственный оборот до 28 октября текущего года, а также штраф в размере 10000 рублей. 27 марта пермяк был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Данные по оплате штрафа поступили в Управление 2 апреля.