Жуткое ДТП с мотоциклистом произошло в Кузбассе

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Известно, что легковушка перевернулась после удара, а мотоциклист получил серьезные травмы. Однако, благодаря оперативному вмешательству, удалось доставить пострадавшего в больницу в живом состоянии.
Социальные сети заполнились фотографиями и видео с места происшествия, пишет sibdepo.ru.
По словам очевидцев, виновником ДТП является водитель такси, который не соблюдал правила дорожного движения и проехал через две сплошные линии разметки. Подробности аварии находятся в процессе уточнения.