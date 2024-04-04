properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Жуткое ДТП с мотоциклистом произошло в Кузбассе

4 апреля 2024, 16:43
Жуткая авария произошла в Ленинске-Кузнецком сегодня вечером. Участниками столкновения были мотоциклист и легковой автомобиль такси.

Известно, что легковушка перевернулась после удара, а мотоциклист получил серьезные травмы. Однако, благодаря оперативному вмешательству, удалось доставить пострадавшего в больницу в живом состоянии.

Социальные сети заполнились фотографиями и видео с места происшествия, пишет sibdepo.ru.

По словам очевидцев, виновником ДТП является водитель такси, который не соблюдал правила дорожного движения и проехал через две сплошные линии разметки. Подробности аварии находятся в процессе уточнения.

Подпишитесь
В Перми суд изучает, насколько школы защищены от пожаров
Сегодня, 11:55
Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21
Сегодня, 12:13
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
Сегодня, 12:11
Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае
Сегодня, 12:09
Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова
Сегодня, 15:11
"