Что нужно знать пермякам для оформления семейной ипотеки в 2024 году

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Получить ипотеку с господдержкой под 6% на все время кредита могут семьи с детьми. Для жителей Дальнего Востока ставка по системной ипотеке чуть ниже — 5%. По закону, разница между льготной и рыночной ставкой банку компенсируется государством. Недавно срок действия программы семейной ипотеки был продлен до 1 июля 2024 года. Также правительству РФ было поручено позаботиться о продлении программы до 2030 года.
Полученный кредит вы можете потратить на приобретение уже готового или находящегося на этапе строительства жилья на первичном рынке. Условия распространяются на квартиру или дом от застройщика по договору участия в долевом строительстве, договору уступки или купли-продажи.
Кроме того, по семейной ипотеке можно построить дом с помощью подрядной организации или купить земельный участок, чтобы в будущем построить на нем дом. Льгота действует и на покупку «вторички» в деревнях, в том числе у граждан, на Дальнем Востоке. Также можно приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке, если на всей территории Прикамья не строятся новые дома, что является маловероятным для Пермского края.
Как сообщается на портале Госуслуги, ипотечный договор должен быть заключен с 1 января 2018 по 1 июля 2024 года. Если ребенок с инвалидностью, то семейную ипотеку можно оформить в более длительные сроки — до 31 декабря 2027 года. Размер первоначального взноса составляет 20% и выше.
Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке отличается: для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она достигает 12 млн рублей, а для иных субъектов России, в том числе и Пермского края, — 6 млн рублей.
Каждый банк запрашивает определенные документы, однако есть и те, которые точно вам понадобятся:
Кроме того, финансовая организация всегда проверяет платежеспособность покупателя квартиры или дома, а также стабильность его доходов.
Вы можете оформить часть кредита по программе семейной ипотеки со ставкой 6%. Тогда оставшаяся часть должна быть оплачена по ставке на рыночных условиях.
В таком случае ограничения по размеру кредита станут мягче — до 15 млн рублей для всех регионов России, включая Пермский край, и до 30 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Если первый кредитный договор по программе оформлен до 23 декабря текущего года, то можно получить семейную ипотеку еще раз, сообщили в консультационном центре ДОМ.РФ.
Если вы получили семейную ипотеку после 23 декабря прошлого года, то воспользоваться льготой вновь можно лишь при соблюдении ряда правил:
В отличие от других федеральных программ, семейная ипотека позволят рефинансировать действующую льготную ипотеку по ставке до 6% годовых. Для этого нужно, чтобы первый ребенок или последующие дети были рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года или же ребенок с инвалидностью появился на свет до 31 декабря 2023 года.
Но и здесь есть нюансы: рефинансировать можно лишь ипотеку на покупку жилья от застройщика, по договору купли-продажи или договору участия в долевом строительстве. Рефинансировать ипотеку на строительство дома нельзя.
Некоторые банки дают шанс погасить ипотечный кредит досрочно с помощью средств материнского капитала. Также льготу можно использовать в качестве первоначального взноса. Важно сделать это сразу после рождения ребенка. Если вы хотите купить жилье не в ипотеку или построить дом, то материнский капитал можно использовать через три года после появления ребенка на свет.