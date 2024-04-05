Что нужно знать пермякам для оформления семейной ипотеки в 2024 году

Кроме того, по семейной ипотеке можно построить дом с помощью подрядной организации или купить земельный участок, чтобы в будущем построить на нем дом. Льгота действует и на покупку «вторички» в деревнях, в том числе у граждан, на Дальнем Востоке. Также можно приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке, если на всей территории Прикамья не строятся новые дома, что является маловероятным для Пермского края.