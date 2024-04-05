Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Для участия в Пермском марафоне уже зарегистрировались 5 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Пермский марафон в этом году состоится 7–8 сентября. Любители бега могут выбрать для участия среди дистанций: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, а также эстафету «Экиден» и заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров.
Как сообщает мэр, самые популярные дистанции на 3 км — оформлено более 1700 слотов, 5 и 10 км — по 900 человек. На сам марафон в 42 км заявилось 227 участников. В этом году мы увеличили количество слотов до 13 тысяч.
Зарегистрироваться на Пермский марафон и выбрать подходящую для себя дистанцию можно на сайте RussiaRunning.