Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края. Сейчас наблюдается снижение температуры воздуха, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Как отмечают синоптики, холодный фронт к 20:00 почти достиг южных границ края, на большей части территории и в Перми температура воздуха уже перешла через 0˚ в сторону понижения. Наиболее резко похолодало на юго-востоке, где был самый сильный дневной прогрев (до +13,7˚). В Перми выпало 3 мм осадков, по краю больше всего, до 7 мм, выпало в Губахе.