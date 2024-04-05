Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края

Как отмечают синоптики, холодный фронт к 20:00 почти достиг южных границ края, на большей части территории и в Перми температура воздуха уже перешла через 0˚ в сторону понижения. Наиболее резко похолодало на юго-востоке, где был самый сильный дневной прогрев (до +13,7˚). В Перми выпало 3 мм осадков, по краю больше всего, до 7 мм, выпало в Губахе.