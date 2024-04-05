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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края

Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края

5 апреля 2024, 16:20
Фото: properm.ru
Температура воздуха уже опустилась ниже ноля.

Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края. Сейчас наблюдается снижение температуры воздуха, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Как отмечают синоптики, холодный фронт к 20:00 почти достиг южных границ края, на большей части территории и в Перми температура воздуха уже перешла через 0˚ в сторону понижения. Наиболее резко похолодало на юго-востоке, где был самый сильный дневной прогрев (до +13,7˚). В Перми выпало 3 мм осадков, по краю больше всего, до 7 мм, выпало в Губахе.

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