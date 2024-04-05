Историческим зданиям не угрожает. В центре Перми построят шестиэтажный дом

Возведением нового дома займется ООО «Специализированный застройщик „Экострой“» (входит в строительную группу «Развитие»). Жилой дом будет находиться на участке площадью 1,9 тыс. кв. м за зданием на Советской, 64, в котором расположены приемная президента в Пермском крае и региональная общественная палата. У здания оборудуют подземную парковку. На первом этаже дома расположатся коммерческие помещения — для кафе, магазинов и офисов, а со второго этажа и выше построят квартиры. Общая площадь помещений здания — 7,8 тыс. кв. м.