Историческим зданиям не угрожает. В центре Перми построят шестиэтажный дом

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В центре Перми, на перекрестке ул. Советская и Куйбышева построят шестиэтажный дом. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, признавшей его безопасным для находящихся рядом исторических зданий, первой обратила внимание интернет-газета «Текст».
Возведением нового дома займется ООО «Специализированный застройщик „Экострой“» (входит в строительную группу «Развитие»). Жилой дом будет находиться на участке площадью 1,9 тыс. кв. м за зданием на Советской, 64, в котором расположены приемная президента в Пермском крае и региональная общественная палата. У здания оборудуют подземную парковку. На первом этаже дома расположатся коммерческие помещения — для кафе, магазинов и офисов, а со второго этажа и выше построят квартиры. Общая площадь помещений здания — 7,8 тыс. кв. м.
Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» пишет, что площадка уже освобождена для строительства. Дом будет находиться в квартале смешанной застройки. По данным публичной кадастровой карты, на участке разрешено среднеэтажное строительство.