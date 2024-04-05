Команда «Уралхим» успешно дебютировала в Чемпионате Пермского края по футзалу

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Команда «Уралхим» стала победителем Чемпионата Пермского края по футзалу (мини-футболу) в третьем дивизионе. В рамках сезона 2023-2024 с декабря по март футболисты провели 16 игр: 12 из них закончились победой, три — поражением, одна была сыграна вничью. Первое место позволяет команде в будущем сезоне перейти во второй дивизион.
Команда была образована в 2023 году. В ее составе — сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и футболисты-любители, выступающие за Пермский муниципальный округ.
Павел Климов, слесарь РМП-7 филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, руководитель МФК „Уралхим“:
Победа в третьем (нижнем) дивизионе — это хорошее начало для команды-дебютанта. Теперь мы нацелены показать себя лучше. Если мы займем первое или второе место в „Дивизионе 2“, то сможем выйти в первый дивизион Пермского края. У нас сильная команда и хорошая поддержка, мы настроены на победу!
Новый сезон Чемпионата Пермского края по футзалу начнется в ноябре 2024 года.