Команда «Уралхим» успешно дебютировала в Чемпионате Пермского края по футзалу

Команда «Уралхим» стала победителем Чемпионата Пермского края по футзалу (мини-футболу) в третьем дивизионе. В рамках сезона 2023-2024 с декабря по март футболисты провели 16 игр: 12 из них закончились победой, три — поражением, одна была сыграна вничью. Первое место позволяет команде в будущем сезоне перейти во второй дивизион.