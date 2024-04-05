Лифтера из пермской больницы начнут судить на будущей неделе

Мы ранее рассказывали о ЧП, произошедшее 10 октября 2023 года в лечебном корпусе больницы на Гайве. В ходе следствия выяснилось, что тогда именно лифтер допустила перегрузку лифта. В кабину одновременно зашли 15 пассажиров — пациенты, сама обвиняемая и санитарка медучреждения. Максимальная грузоподъемность лифта была превышена более, чем на тонну. Соблюдение норм безопасности, указывали ранее в официальном релизе следственные органы — женщина должна была ограничивать число заходящих в лифт.