Лифтера из пермской больницы начнут судить на будущей неделе

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как стало известно журналисту Properm.ru, 9 апреля в Орджоникидзевском районном суде начнутся слушания по уголовному делу о сорвавшемся лифте в корпусе больницы Архангела Михаила и всех небесных сил на улице Лобачевского, 26. Дело будет рассматривать судья Наталья Колчанова. В выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья обвиняется лифтер Ольга Л.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, дело будет рассматриваться в общем порядке. Лифтер в обвинительном заключении названа не только обвиняемым, но и надлежащим гражданским ответчиком по искам потерпевших.
Мы ранее рассказывали о ЧП, произошедшее 10 октября 2023 года в лечебном корпусе больницы на Гайве. В ходе следствия выяснилось, что тогда именно лифтер допустила перегрузку лифта. В кабину одновременно зашли 15 пассажиров — пациенты, сама обвиняемая и санитарка медучреждения. Максимальная грузоподъемность лифта была превышена более, чем на тонну. Соблюдение норм безопасности, указывали ранее в официальном релизе следственные органы — женщина должна была ограничивать число заходящих в лифт.
Из-за перегрузки лифта кабина ускорилась и достигла уровня первого этажа. Лифт продолжил движение вниз, опустившись на пружинные буфера. Из-за его падения находившиеся в кабине пять пациентов больницы получили травмы, в том числе средней и легкой тяжести вреда здоровью.
По факту инцидента следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвиняемое лицо полностью признало вину и раскаялось в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В конце 2022 года медицинское учреждение объявило закупку на поиск организации для технического обслуживания лифтов на 2023 год. Стоимость контракта составила 335 тыс. рублей. За эту сумму ООО «ЛИФТЭНЕРГО-СЕРВИС» должно было проводить каждый месяц осмотр лифтов и техническое обслуживание.