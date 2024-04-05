Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные

7 апреля в регионе днем будет облачно, небольшой или умеренный дождь или мокрый снег, в отдельных районах умеренный дождь или мокрый снег. Ночью температура воздуха -8…-3°, на северо-востоке при прояснениях -12°, а днем потеплеет до +2…+7°. В Перми прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Ночью до -5…-3°, днем +3…+5°. И в Пермском крае, и в столице региона будет небольшой юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.