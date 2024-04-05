Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В эти выходные, 6 и 7 апреля, в Прикамье продолжится похолодание. В ночь на субботу температура воздуха понизится до -15°, местами может даже похолодать до -18°. Сотрудники научно-популярного проекта «Метеоролог и я» говорят, что в начале выходных в регионе будет сухо, в большинстве районов выглянет солнце. В воскресенье прогнозируется постепенное потепление и приход дождей.
6 апреля в Пермском крае будет переменная облачность, на юге пройдут небольшие или умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью ожидается похолодание до -14…-9°, на севере местами до -17°, на юге -9…-4°, днем до -2…+3°. В Перми преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -10…-8°, днем +1…+3°. Ветер северный, северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с.
7 апреля в регионе днем будет облачно, небольшой или умеренный дождь или мокрый снег, в отдельных районах умеренный дождь или мокрый снег. Ночью температура воздуха -8…-3°, на северо-востоке при прояснениях -12°, а днем потеплеет до +2…+7°. В Перми прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Ночью до -5…-3°, днем +3…+5°. И в Пермском крае, и в столице региона будет небольшой юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.