На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями

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На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом, Андрея Чибиса ударили ножом в живот. Вечером 4 апреля глава области собирался встретиться с жителями города Апатиты в городском ДК. Злоумышленник напал на губернатора после встречи, когда губернатор выходил из ДК. Сотрудники Росгвардии применили оружие, ранили нападавшего — его удалось задержать. Росгвардейцы отвечали за охрану губернатора.
Андрею Чибису потребовалась операция после нападения. После этого врачи оценивали его состояние как тяжелое, Чибис находится в реанимации.
В местной прокуратуре сообщили, что мужчина, напавший на губернатора, является жителем Апатитов — это Александр Быданов 1981 года рождения. Он работает на железной дороге, на учете в психоневрологическом диспансере не состоял.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины и мотивы преступления. Расследование дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.