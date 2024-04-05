На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями

На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом, Андрея Чибиса ударили ножом в живот. Вечером 4 апреля глава области собирался встретиться с жителями города Апатиты в городском ДК. Злоумышленник напал на губернатора после встречи, когда губернатор выходил из ДК. Сотрудники Росгвардии применили оружие, ранили нападавшего — его удалось задержать. Росгвардейцы отвечали за охрану губернатора.