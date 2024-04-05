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В Прикамье простятся с молодым участником СВО, получившим медаль «За отвагу»

Награжден медалью «За отвагу». В Прикамье простятся с молодым участником СВО

5 апреля 2024, 08:36
Фото: 1MI / администрация Кизела

В Прикамье простятся с молодым участником СВО, получившим медаль «За отвагу»

Прощание с парнем состоится в это воскресенье.

Власти Кизела рассказали о гибели на специальной военной операции Тимофея Еремеева. Младший сержант был наводчиком мотострелковой роты. В декабре 2023 года его наградили медалью «За отвагу».

Мужчина, родившийся в 2000 году, был смертельно ранен 23 марта 2024 года. Прощание с ним состоится 7 апреля в 12:00 в ДК.

СВО России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Сроков завершения специальной военной операции сейчас нет, как и точного количества погибших из Прикамья.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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