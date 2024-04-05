Награжден медалью «За отвагу». В Прикамье простятся с молодым участником СВО

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Власти Кизела рассказали о гибели на специальной военной операции Тимофея Еремеева. Младший сержант был наводчиком мотострелковой роты. В декабре 2023 года его наградили медалью «За отвагу».
Мужчина, родившийся в 2000 году, был смертельно ранен 23 марта 2024 года. Прощание с ним состоится 7 апреля в 12:00 в ДК.
СВО России на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Сроков завершения специальной военной операции сейчас нет, как и точного количества погибших из Прикамья.