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Published Сегодня, 03:16

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«Последний звонок» в школах Перми пройдет 24 мая 2024 года

Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми

5 апреля 2024, 03:16
Фото: properm.ru

«Последний звонок» в школах Перми пройдет 24 мая 2024 года

В этот день будет запрещена продажа алкоголя в магазинах.

В школах Перми «Последний звонок» запланирован на 24 мая 2024 года, это стало известно из постановления городской администрации, проект которого появился на сайте мэрии. В 2023 году «Последний звонок» был организован 22 мая, в 2022 году — 18 мая.

В день «Последнего звонка» будет ограничена продажа алкоголя. Предпринимателей, которые не будут соблюдать это требование, оштрафуют.

Основной период ЕГЭ для выпускников школ состоится с 23 мая по 1 июля, досрочный период — с 22 марта по 22 апреля. В досрочный период экзамены могут сдать военные, спортсмены, а также обычные школьники, у которых есть уважительные причины.

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#Пермь#Детский мир#Школы
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