Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В школах Перми «Последний звонок» запланирован на 24 мая 2024 года, это стало известно из постановления городской администрации, проект которого появился на сайте мэрии. В 2023 году «Последний звонок» был организован 22 мая, в 2022 году — 18 мая.
В день «Последнего звонка» будет ограничена продажа алкоголя. Предпринимателей, которые не будут соблюдать это требование, оштрафуют.
Основной период ЕГЭ для выпускников школ состоится с 23 мая по 1 июля, досрочный период — с 22 марта по 22 апреля. В досрочный период экзамены могут сдать военные, спортсмены, а также обычные школьники, у которых есть уважительные причины.