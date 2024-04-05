Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:14
На этой неделе Татарстан впервые атаковали беспилотники. БПЛА атаковали предприятие и общежитие. В связи с этим возник вопрос, могут би БПЛА долететь до Перми? Расстояние от границы с Украиной до Татарстана около 1,2 тыс. км. Расстояние до Перми — около 1,7 тыс. км.
Ранее сооснователь конструкторского бюро «Валькирия» по сборке БПЛА для СВО Дмитрий Раевский уточнял, что украинские дроны не должны долететь до Прикамья. Он утверждает, что «Шахид» способен пролететь 1,5 тыс. км, если в нем нет полезной нагрузки. С полезной нагрузкой — около 1 тыс. км.
Вместе с этим появилось сообщение, что в Кунгуре заметили неизвестные беспилотники — это напугало пермяков, но позже выяснилось, что БПЛА запустили для мониторинга ситуации с паводками.
Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Антон Мальцев уйдет со своей должности. Это связано с возможным конфликтом интереса, так как жена прокурора Екатерина Мальцева работает в администрации Перми на посте замглавы.
57-летний предприниматель Дмитрий Рыболовлев, родившийся в Перми, попал в список миллиардеров, составленный журналом Forbes. Он занял 432 место в рейтинге. Состояние бывшего владельца «Уралкалия» и его семьи оценили в 6,4 млрд долларов. Рыболовлев сейчас живет в Европе, ему принадлежит футбольный клуб «Монако».
С 2012 года Рыболовлев является гражданином Кипра. С октября 2022 года находится под персональными санкциями со стороны Украины.
В Прикамье утром 2 апреля случилась смертельная авария, в которой погибли три человека. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, 73-летний водитель Suzuki Grand Vitara при совершении обгона столкнулся с автомобилем LADA Granta, которым также управлял пенсионер.
В аварии погибли оба водителя, а также 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
Власти продолжают сообщать о гибели военных из Пермского края в зоне СВО. Одним из них стал 22-летний Кирилл Катаев. Парень родился 15 января 2002 года, был убит спустя пять дней после празднования дня рождения. С ним попрощались в Нытве 31 марта.
В эти выходные простятся с 24-летним Тимофеем Еремеевым. Младший сержант в декабре 2023 года получил медаль «За отвагу». Он был смертельно ранен 23 марта 2024 года.