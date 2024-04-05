Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье

На этой неделе Татарстан впервые атаковали беспилотники. БПЛА атаковали предприятие и общежитие. В связи с этим возник вопрос, могут би БПЛА долететь до Перми? Расстояние от границы с Украиной до Татарстана около 1,2 тыс. км. Расстояние до Перми — около 1,7 тыс. км.