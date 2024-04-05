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Никита Мазепин считает возможным свое возвращение в «Формулу-1»

Никита Мазепин считает возможным свое возвращение в «Формулу-1»

5 апреля 2024, 14:40
Фото: Telegram-канал Никиты Мазепина
Сын экс-собственника «Уралкалия» недавно выиграл суд.

Российский гонщик Никита Мазепин, сын экс-собственника «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина, считает возможным свое возвращение в «Формулу-1», но сделать это будет «не так просто». Об этом гонщик заявил в интервью «РБК Спорт».

«Конечно, после решения суда (суд ЕС постановил снять санкции с гонщика) шансы резко возросли, — поделился мнением Никита Мазепин. — Но вернуться в „Формулу-1“ не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее».

Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году за Haas. В сезоне-2021 он занял последнее, 21-е место, в личном зачете. За несколько дней до старта сезона-2022 американская команда в одностороннем порядке разорвала контракт с пилотом.

В марте суд Европейского союза снял санкции с бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. «Родственная связь с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы говорить о наличии общих интересов и, следовательно, находиться в этих списках», — приводит цитату из заявления суда портал «Матч ТВ».

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#Спорт#Автогонки#Мазепин#Дмитрий мазепин
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