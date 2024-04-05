Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:48
В 2023 году убытки застройщика ПАО «Строительно-монтажный трест №14» (СМТ) в 2023 увеличился до 669,4 млн руб., увеличившись при этом более чем в 70 раз с 9,5 млн рублей. Об сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Выручка организации в прошлом году составила 24 млн рублей, годом ранее — 17 млн рублей. Кредиторская задолженность СМТ снизилась с 1,3 млрд руб. до 1,1 млрд руб. При этом показатель «Прочие расходы» вырос с 214,2 млн руб. до 907 млн рублей.
ПАО «СМТ №14» было открыто в 1960 году, в 2021 году — признано банкротом из-за долгов перед ФНС в размере 200 млн рублей. Компания специализируется на жилищном строительстве в Перми и Прикамье.