Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей

В 2023 году убытки застройщика ПАО «Строительно-монтажный трест №14» (СМТ) в 2023 увеличился до 669,4 млн руб., увеличившись при этом более чем в 70 раз с 9,5 млн рублей. Об сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».