Обернула в полотенца и выбросила в окно 160 тысяч. В Лысьве действуют аферисты

Вечером в дежурную часть отдела МВД России в Лысьве поступило заявление от местной жительницы, чья 85-летняя мать стала жертвой мошенников.Аферист позвонил пожилой женщине на стационарный телефон и представился врачом. Он рассказал, что дочь пенсионерки переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для избежания уголовной ответственности необходимо передать деньги пострадавшей. Затем женщине позвонил лжеследователь и назвал конкретную сумму в размере 160 тыс. рублей. По инструкции пенсионерка завернула деньги в два полотенца и выбросила через окно на улицу, где их подобрал пособник мошенников. Через некоторое время жительница Лысьвы решила связаться с дочерью и поняла, что ее обманули.