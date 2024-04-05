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Обернула в полотенца и выбросила в окно 160 тысяч. В Лысьве действуют аферисты

Обернула в полотенца и выбросила в окно 160 тысяч. В Лысьве действуют аферисты

5 апреля 2024, 08:22
Фото: ideogram.ai
Жертва мошенников повелась на схему «ваш родственник в беде».

В Лысьве полицейские задержали курьера мошенников, жертвой которого стала 85-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Вечером в дежурную часть отдела МВД России в Лысьве поступило заявление от местной жительницы, чья 85-летняя мать стала жертвой мошенников.Аферист позвонил пожилой женщине на стационарный телефон и представился врачом. Он рассказал, что дочь пенсионерки переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для избежания уголовной ответственности необходимо передать деньги пострадавшей. Затем женщине позвонил лжеследователь и назвал конкретную сумму в размере 160 тыс. рублей. По инструкции пенсионерка завернула деньги в два полотенца и выбросила через окно на улицу, где их подобрал пособник мошенников. Через некоторое время жительница Лысьвы решила связаться с дочерью и поняла, что ее обманули.

Оперативники выехали на место преступления. Пенсионерка успела через окно разглядеть злоумышленника, забравшего деньги, и подробно описала полицейским во что тот был одет.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска по указанным приметам задержали подозреваемого на одной из улиц города. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также других участников криминальной схемы.

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#Происшествия#Общество#Лысьва#Мошенники
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