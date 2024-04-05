Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища

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Published Сегодня, 06:10
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Пермское ООО «Союз ПС» стало победителем конкурса на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщикова и Н. В. Павлова». Начальная и максимальная цена контракта составила 91,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Располагается объект на улице Петропавловской, 18. Трехэтажный корпус хореографического училища построен в 1891 году. Износ здания составляет 47%. До 15 ноября 2024 года подрядчик должен провести комплекс работ по ремонту стен, пола, потолка, лестниц и дверей, а также установить сигнализацию и заменить инженерные сети.
По данным Rusprofile, ООО «Союз ПС» зарегистрировано 23 марта 2006 года в Перми. Основной вид деятельности организации — это строительство жилых и нежилых зданий. Компания была поставщиком в 48 госконтрактах на сумму 876, 5 млн руб. В 2022 году выручка организации составила 208 млн рублей, кредиторская задолженность — 200 млн рублей. Отмечается, что по выручке «Союз ПС» входит в топ-100 компаний региона в отрасли строительства жилых и нежилых объектов, и что с 2021 года расходы организации растут быстрее доходов.