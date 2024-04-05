Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища

По данным Rusprofile, ООО «Союз ПС» зарегистрировано 23 марта 2006 года в Перми. Основной вид деятельности организации — это строительство жилых и нежилых зданий. Компания была поставщиком в 48 госконтрактах на сумму 876, 5 млн руб. В 2022 году выручка организации составила 208 млн рублей, кредиторская задолженность — 200 млн рублей. Отмечается, что по выручке «Союз ПС» входит в топ-100 компаний региона в отрасли строительства жилых и нежилых объектов, и что с 2021 года расходы организации растут быстрее доходов.