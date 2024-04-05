Пермские ученые рассказали о неожиданных опасностях, которые таит в себе тающий снег

Люди, склонные к аллергии, могут почувствовать проблемы с дыханием и с кожей. Приставы астмы и экзема могут случаться чаще. Для борьбы с этим следует мыть руки и лицо после посещения улицы. Каждые несколько дней необходимо протирать подоконники, раз в две недели стирать шторы.