Пермские ученые рассказали о неожиданных опасностях, которые таит в себе тающий снег

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова поясняет, что снег — это индикатор загрязнения воздуха.
В декабре снег, который только выпал, содержит мало загрязняющих веществ — от 0,2 грамма до 1-2 грамма на литр. К концу зимы этот показатель увеличивается во много раз — до 30 граммов. Если снег лежит возле дорог, то количество загрязнений может достигать 100 граммов на литр.
В нем оказываются загрязняющие вещества от предприятий — аммиак, формальдегид, сероводород, хлорид и фторид водорода, фенолы. С ТЭЦ — диоксид азота, сажа, пыль, зола. Однако больше всего выбросов выделяется от транспорта — 60-70%.
После того, как снег начинает таять, эти вещества в виде пыли разносит ветром — они оседают на дорогах, автомобилях, стенах домов, одежде и коже пермяков.
Люди, склонные к аллергии, могут почувствовать проблемы с дыханием и с кожей. Приставы астмы и экзема могут случаться чаще. Для борьбы с этим следует мыть руки и лицо после посещения улицы. Каждые несколько дней необходимо протирать подоконники, раз в две недели стирать шторы.
Дети или животные могут съесть снег, но вряд ли они отравятся, так как в свежевыпавшем снеге мало вредных частиц, а грязных они вряд ли станут есть. При этом опасны микроорганизмы, кишечные палочки и грибы, которые могут жить на снегу.
Для защиты собак стоит покупать специальную обувь, так как противогололедные реагенты могут повредить подушечки лап собак — через раны могут проникнуть инфекции.
Реагенты нужны для понижения температуры правления снега. Самым популярным реагентом является техническая соль — хлорид натрия. Она плохо влияет на металлы, обувь, шины и экологию.
Хлорид магния, который содержится в некоторых реагентах, негативно сказывается на деревьях, разрушает бетонные покрытия, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Андрей Старостин.
Снег, который складируют на газонах, может изменить состав почвы и привести к ее уплотнению. Это влияет на травы и деревья, они становятся ослабленными.