properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Пермский ученый рассказал, почему тающий снег может вызвать проблемы с дыханием

Пермские ученые рассказали о неожиданных опасностях, которые таит в себе тающий снег

5 апреля 2024, 06:59
Фото: ideogram.ai

Пермский ученый рассказал, почему тающий снег может вызвать проблемы с дыханием

Таяние снега — это не только повод для радости из-за наступившей весны. Снег может быть опасен для людей, животных и природы в целом.
Сюжет
ПНИПУ

Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова поясняет, что снег — это индикатор загрязнения воздуха.

В декабре снег, который только выпал, содержит мало загрязняющих веществ — от 0,2 грамма до 1-2 грамма на литр. К концу зимы этот показатель увеличивается во много раз — до 30 граммов. Если снег лежит возле дорог, то количество загрязнений может достигать 100 граммов на литр.

Какие вещества попадают в снег?

В нем оказываются загрязняющие вещества от предприятий — аммиак, формальдегид, сероводород, хлорид и фторид водорода, фенолы. С ТЭЦ — диоксид азота, сажа, пыль, зола. Однако больше всего выбросов выделяется от транспорта — 60-70%.

После того, как снег начинает таять, эти вещества в виде пыли разносит ветром — они оседают на дорогах, автомобилях, стенах домов, одежде и коже пермяков.

Как влияет тающий снег на людей и животных?

Люди, склонные к аллергии, могут почувствовать проблемы с дыханием и с кожей. Приставы астмы и экзема могут случаться чаще. Для борьбы с этим следует мыть руки и лицо после посещения улицы. Каждые несколько дней необходимо протирать подоконники, раз в две недели стирать шторы.

Дети или животные могут съесть снег, но вряд ли они отравятся, так как в свежевыпавшем снеге мало вредных частиц, а грязных они вряд ли станут есть. При этом опасны микроорганизмы, кишечные палочки и грибы, которые могут жить на снегу.

Для защиты собак стоит покупать специальную обувь, так как противогололедные реагенты могут повредить подушечки лап собак — через раны могут проникнуть инфекции.

Как противогололедные реагенты вредят природе?

Реагенты нужны для понижения температуры правления снега. Самым популярным реагентом является техническая соль — хлорид натрия. Она плохо влияет на металлы, обувь, шины и экологию.

Хлорид магния, который содержится в некоторых реагентах, негативно сказывается на деревьях, разрушает бетонные покрытия, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Андрей Старостин.

Снег, который складируют на газонах, может изменить состав почвы и привести к ее уплотнению. Это влияет на травы и деревья, они становятся ослабленными.

Читайте также:
Ученые в Перми создали растягивающиеся протезыУченые в Перми разработали нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почвеПермские ученые рассказали, зачем существует високосный год
#Пермь#ПНИПУ#Экология#Ученые#Природа#Снег
Подпишитесь
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Сегодня, 04:35
Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека
Сегодня, 04:54
На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
Сегодня, 02:45
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
Сегодня, 03:53
Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми
Сегодня, 03:16
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Сегодня, 04:15
"