Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Орджоникидзевский районный суд обратилась пермячка с иском, в котором просит взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщают в суде.
Свои требования женщина мотивирует тем, что в 2022 году получила травмы как пассажир рейсового автобуса ПАЗ, допустившего наезд на КАМАЗ.
После ДТП она проходила стационарное и амбулаторное лечение, на протяжении которого испытывала физическую боль, была морально и нравственно угнетена, кроме того, ограничена в привычном образе жизни, принимала лекарственные средства, цитируют в суде иск.
Судебное заседание по делу назначено на 16 мая.