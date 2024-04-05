properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусе

Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусе

5 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI
ПАЗ столкнулся с КАМАЗом на рейсе.
Сюжет
Дтп

В Орджоникидзевский районный суд обратилась пермячка с иском, в котором просит взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщают в суде.

Свои требования женщина мотивирует тем, что в 2022 году получила травмы как пассажир рейсового автобуса ПАЗ, допустившего наезд на КАМАЗ.

После ДТП она проходила стационарное и амбулаторное лечение, на протяжении которого испытывала физическую боль, была морально и нравственно угнетена, кроме того, ограничена в привычном образе жизни, принимала лекарственные средства, цитируют в суде иск.

Судебное заседание по делу назначено на 16 мая.

Читайте также:
«Гортранс» через суд взыскивает ущерб за повреждение остановочного павильонаНа Соликамской в Перми «Газель» столкнулась с легковушкой: трое раненыхВ Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов
#Происшествия#Суд#Дтп#Пермь#Автобус#Дтп в перми#Транспорт
Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
Сегодня, 10:32
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Сегодня, 08:40
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"