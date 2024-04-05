Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусе

В Орджоникидзевский районный суд обратилась пермячка с иском, в котором просит взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и расходы по оплате юридических услуг в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщают в суде.