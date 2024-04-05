Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Возможны мокрый снег, гололедица и резкое похолодание, сообщают в краевом минтербезе.
По данным Пермского ЦГМС 6 апреля в Пермском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег).
Ночью и утром в Пермском крае ожидается гололедица на дорогах, местами гололедно-изморозевые отложения (отложения мокрого снега и льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), резкое похолодание. Температура воздуха ночью −9°С, −4°С, по северу местами −18°С, −13°С, днем −1°С, +4°С.
В этой связи растет риск аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, рост количества ДТП и техногенных пожаров, заторов на дорогах, обрывов линий электропередач.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья: