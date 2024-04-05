Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании

Ночью и утром в Пермском крае ожидается гололедица на дорогах, местами гололедно-изморозевые отложения (отложения мокрого снега и льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), резкое похолодание. Температура воздуха ночью −9°С, −4°С, по северу местами −18°С, −13°С, днем −1°С, +4°С.