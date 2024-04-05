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Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании

Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании

5 апреля 2024, 08:57
Фото: properm.ru
Температура местами опустится до −18°С.

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Возможны мокрый снег, гололедица и резкое похолодание, сообщают в краевом минтербезе.

По данным Пермского ЦГМС 6 апреля в Пермском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег).

Ночью и утром в Пермском крае ожидается гололедица на дорогах, местами гололедно-изморозевые отложения (отложения мокрого снега и льда на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), резкое похолодание. Температура воздуха ночью −9°С, −4°С, по северу местами −18°С, −13°С, днем −1°С, +4°С.

В этой связи растет риск аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, рост количества ДТП и техногенных пожаров, заторов на дорогах, обрывов линий электропередач.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Избегать нахождения вблизи линий электропередач, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем, обогреве жилья печным отоплением и электроприборами.
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