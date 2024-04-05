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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»

Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»

5 апреля 2024, 12:37
Фото: www.vipgeraldika.ru
Сейчас она составляет 5 тысяч рублей.

В регионе могут вдвое увеличить размер выплат за знак «Гордость Пермского края». Соответствующий проект закона внес в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин, отмечает пресс-служба Заксобрания.

В случае принятия законопроекта единовременную премию обучающимся, которые награждаются знаком отличия Пермского края, увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Выплата увеличенной выплаты начнется с 2025 года. На реализацию планируется предусмотреть дополнительные средства из краевого бюджета — более 3 млн. рублей ежегодно.

Также проектом закона расширяется перечень номинаций, по которым присуждается знак отличия. Его предлагается дополнить номинацией «Патриотика».

В обновленной версии выдвигать кандидатов смогут федеральные общеобразовательные организации и структурные подразделения федеральных образовательных организаций высшего образования.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в апреле.

Знаком отличия региона награждаются обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной, спортивной, общественной или творческой деятельности, демонстрирующие высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. Лауреаты награждаются знаком отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии. Ежегодно награждается не более 3 тыс. человек.

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#Общество#Законодательное собрание#Награда#Законопроект#Выплата
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