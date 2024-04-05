Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»

В случае принятия законопроекта единовременную премию обучающимся, которые награждаются знаком отличия Пермского края, увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Выплата увеличенной выплаты начнется с 2025 года. На реализацию планируется предусмотреть дополнительные средства из краевого бюджета — более 3 млн. рублей ежегодно.