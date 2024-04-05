Ростовская область ночью пережила массовую атаку беспилотников

Сегодня утром, 5 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили в Морозовском районе более 40 целей. Сейчас идут работы по восстановлению энергоснабжения. В Минобороны подтвердили, что уничтожено 44 украинских беспилотника. Средства ПВО также перехватили по одному БПЛА над Саратовской, Курской и Белгородской областями, а в Краснодарском крае уничтожили шесть дронов. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.