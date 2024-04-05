properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Более 40 БПЛА ночью атаковали Ростовскую область

Ростовская область ночью пережила массовую атаку беспилотников

5 апреля 2024, 05:59
Фото: ideogram.ai

Более 40 БПЛА ночью атаковали Ростовскую область

Информации о пострадавших пока нет.

Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотники. Жители Морозовска рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости» о громких звуках взрывов.

По словам людей, также были слышны автоматные очереди, работала система ПВО, уничтожавшая дроны, пишут «Новые известия». Атака беспилотников повредила электроподстанцию, и часть домов и школ остались без света.

Сегодня утром, 5 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили в Морозовском районе более 40 целей. Сейчас идут работы по восстановлению энергоснабжения. В Минобороны подтвердили, что уничтожено 44 украинских беспилотника. Средства ПВО также перехватили по одному БПЛА над Саратовской, Курской и Белгородской областями, а в Краснодарском крае уничтожили шесть дронов. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Читайте также:
Житель одного из прикамских сел погиб на СВОПодписал контракт, несмотря на бронь. В Чусовом простились с погибшим на СВО военнымПри обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина
#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Беспилотники
Подпишитесь
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Сегодня, 04:35
Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека
Сегодня, 04:54
На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
Сегодня, 02:45
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
Сегодня, 03:53
Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми
Сегодня, 03:16
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Сегодня, 04:15
"