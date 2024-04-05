Ростовская область ночью пережила массовую атаку беспилотников

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Минувшей ночью Ростовскую область атаковали беспилотники. Жители Морозовска рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости» о громких звуках взрывов.
По словам людей, также были слышны автоматные очереди, работала система ПВО, уничтожавшая дроны, пишут «Новые известия». Атака беспилотников повредила электроподстанцию, и часть домов и школ остались без света.
Сегодня утром, 5 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили в Морозовском районе более 40 целей. Сейчас идут работы по восстановлению энергоснабжения. В Минобороны подтвердили, что уничтожено 44 украинских беспилотника. Средства ПВО также перехватили по одному БПЛА над Саратовской, Курской и Белгородской областями, а в Краснодарском крае уничтожили шесть дронов. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.