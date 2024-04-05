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Рыбалка в Пермском крае и Перми в 2024 году: запреты, нормы и ответственность

Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае

5 апреля 2024, 07:44
Фото: ideogram.ai

Рыбалка в Пермском крае и Перми в 2024 году: запреты, нормы и ответственность

Сезон зимней рыбалки подходит к концу и начинается весенний. Где, когда и как можно ловить рыбу в Пермском крае, чтобы не нарушить закон? Properm.ru изучили памятку от Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Запретные места и сроки

В Прикамье есть два участка, на которых нельзя добывать водные биоресурсы — это нижние бьефы (части водоемов, примыкающие к плотинам или шлюзам — Properm.ru) Камской и Воткинской гидроэлектростанций на расстоянии менее 2 км от плотин.

Рыбалка с использованием любых орудий добычи запрещена в следующие сроки:

  • с 1 мая по 10 июня — в Воткинском водохранилище
  • с 5 мая по 15 июня — в Камском водохранилище
  • с 15 апреля по 15 июня — в остальных объектах рыбохозяйственного значения в пределах региона.

Запретные виды рыб

Во всех водоемах Пермского края нельзя ловить следующие виды: форель (пресноводная жилая форма), осетр русский, таймень, стерлядь, быстрянка, обыкновенный подкаменщик и белоперый пескарь. В реках в окрестностях Перми к добыче запрещен хариус, а в Камском водохранилище — сазан.

Сколько рыбы можно выловить за сутки

Суточная норма устанавливается Росрыболовством на одного человека:

Название водных биоресурсов Суточная норма добычи, кг
Судак 5
Щука 5
Лещ 5
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 50 экземпляров

Рыбалка разрешается в размере не более одной суточной нормы при пребывании на реке или озере в течение суток. Если рыболов находится на месте ловли более одних суток, то ему разрешается выловить не более двух суточных норм, независимо от дальнейшего времени пребывания.

Наказание за нарушение правил рыбалки

Нарушители привлекаются к административной ответственности за нарушение регламентов рыболовства. Для граждан размер штрафа составит от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий добычи рыбы или без нее (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).

За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Она предусмотрена в случаях:

  • причинения крупного ущерба;
  • применения самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий;
  • в местах нереста или на миграционных путях к ним;
  • на особо охраняемых природных территориях или звонах экологического бедствия либо чрезвычайной экологической ситуации.

Уголовное преступление карается более серьезно: штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы или исправительными работами на срок до двух лет.

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