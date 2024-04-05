Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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В Прикамье есть два участка, на которых нельзя добывать водные биоресурсы — это нижние бьефы (части водоемов, примыкающие к плотинам или шлюзам — Properm.ru) Камской и Воткинской гидроэлектростанций на расстоянии менее 2 км от плотин.
Рыбалка с использованием любых орудий добычи запрещена в следующие сроки:
Во всех водоемах Пермского края нельзя ловить следующие виды: форель (пресноводная жилая форма), осетр русский, таймень, стерлядь, быстрянка, обыкновенный подкаменщик и белоперый пескарь. В реках в окрестностях Перми к добыче запрещен хариус, а в Камском водохранилище — сазан.
Суточная норма устанавливается Росрыболовством на одного человека:
|Название водных биоресурсов
|Суточная норма добычи, кг
|Судак
|5
|Щука
|5
|Лещ
|5
|Сом пресноводный
|1 экземпляр
|Раки
|50 экземпляров
Рыбалка разрешается в размере не более одной суточной нормы при пребывании на реке или озере в течение суток. Если рыболов находится на месте ловли более одних суток, то ему разрешается выловить не более двух суточных норм, независимо от дальнейшего времени пребывания.
Нарушители привлекаются к административной ответственности за нарушение регламентов рыболовства. Для граждан размер штрафа составит от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий добычи рыбы или без нее (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).
За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Она предусмотрена в случаях:
Уголовное преступление карается более серьезно: штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы или исправительными работами на срок до двух лет.