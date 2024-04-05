СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком

Медики, приехавшие на помощь, приняли решение о госпитализации ребенка. По дороге до медучреждения автомобиль застрял, позже его вытащил местный житель на тракторе. Мать утверждает, что скорая застряла в грязи на 30-40 минут. В это время она и дочь были внутри.