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СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком

СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком

5 апреля 2024, 09:02
Фото: «КП-Пермь»
Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью трактора.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ненадлежащего содержания дорог в селе Плеханово. Речь идет о ситуации, которая случилась в селе 1 апреля. Рано утром мать вызвала скорую помощь для своей 3-летней дочки, у которой ухудшилось самочувствие — девочка с трудом дышала, была в неясном сознании.

Медики, приехавшие на помощь, приняли решение о госпитализации ребенка. По дороге до медучреждения автомобиль застрял, позже его вытащил местный житель на тракторе. Мать утверждает, что скорая застряла в грязи на 30-40 минут. В это время она и дочь были внутри.

Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о результатах проверки.

#Медицина в Прикамье#Пермь#Больница
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