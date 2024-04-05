СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за ненадлежащего содержания дорог в селе Плеханово. Речь идет о ситуации, которая случилась в селе 1 апреля. Рано утром мать вызвала скорую помощь для своей 3-летней дочки, у которой ухудшилось самочувствие — девочка с трудом дышала, была в неясном сознании.
Медики, приехавшие на помощь, приняли решение о госпитализации ребенка. По дороге до медучреждения автомобиль застрял, позже его вытащил местный житель на тракторе. Мать утверждает, что скорая застряла в грязи на 30-40 минут. В это время она и дочь были внутри.
Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о результатах проверки.