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Следователи рассказали, что нашли в телефонах террористов, напавших на «Крокус»

Следователи рассказали, что нашли в телефонах террористов, напавших на «Крокус»

5 апреля 2024, 05:34
Фото: МЧС
На причастность к теракту проверяют Украину и исламистских террористов.

Следователям удалось получить данные с телефонов мужчин, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье — это позволило следствию получить важные данные. По данным СК, преступники пытались уничтожить телефоны.

Выяснилось, что «Крокус» был выбран местом теракта по указанию куратора, который руководил действиями террористов. Утром 24 февраля 2024 года один из соучастников преступления нашел в интернете фотографии входов в здание, которые отправил куратору.

Вдобавок, в телефоне одного из преступников были найдены фотографии людей в военной форме с украинским флагом, они сделаны на фоне разрушенных домов.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — поясняют следователи.

При этом в СК напрямую не говорят, что Украина причастна к теракту. Следователи отмечают, что ведется проверка причастности украинских спецслужб и исламистских террористов к финансированию и организации нападения.

Четыре человека ворвались в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Сначала они начали стрелять в безоружных людей, а затем подожгли концертный зал. Террористам удалось скрыться с места преступления, их задержали только на следующий день.

Телефон террористаТелефон террориста
Фото, которое якобы было на телефоне террористаФото, которое якобы было на телефоне террориста
Фото, которое якобы было на телефоне террористаФото, которое якобы было на телефоне террориста
Телефон террориста
Фото: СК РФ
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