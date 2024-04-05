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Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС

Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС

5 апреля 2024, 03:53
Фото: МЧС России по Пермскому краю
На помощь в другой регион отправились 40 человек.

В Оренбургскую область отправились 40 человек и семь единиц техники от МЧС России по Пермскому краю. Это сделано из-за напряженной обстановки с паводками. В МЧС отметили, что группировка отправилась в Оренбуржье 4 апреля: «Главное — помочь населению области», — отметили в министерстве.

Вчера в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком. Губернатор Денис Паслер отметил, что нужно заранее эвакуировать жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, а также предметов первой необходимости.

Сейчас специалисты в муниципалитетах готовят запасы грунта и иных материалов для укрепления дорог. Паводковые явления должны отступить из Оренбургской области через две-три недели.

Ранее в краевом МЧС отмечали, что в Прикамье в этом году высокий риск паводков. В апреле прогнозируется температура на 1˚ выше нормы. Ситуацию мониторят с помощью беспилотников.

Видео: МЧС
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