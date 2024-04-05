Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС

В Оренбургскую область отправились 40 человек и семь единиц техники от МЧС России по Пермскому краю. Это сделано из-за напряженной обстановки с паводками. В МЧС отметили, что группировка отправилась в Оренбуржье 4 апреля: «Главное — помочь населению области», — отметили в министерстве.