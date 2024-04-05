properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья

Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья

5 апреля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
Ряд менеджеров медучреждений края получают более 200 тысяч рублей в месяц.

Краевой минздрав раскрыл данные по зарплатам главврачей и директоров подведомственных учреждений за 2023 год. Соответствующие документы появились на сайте ведомства.

Самым богатым главврачом в Пермском крае стала руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Ее зарплата в месяц составила 253,6 тыс. рублей, что на 39,7 тыс. больше, чем годом ранее.

На втором месте директор «Финансово-хозяйственного управления» Марина Барова с зарплатой в 236,8 тыс. рублей. За год ее зарплата снизилась на 8,2 тыс. рублей.

Зарплату в размере 232,5 тыс. рублей зарегистрировала директор Центра бухгалтерского учета Маргарита Полухина. Ее зарплата за год выросла на 8,4 тыс. рублей.

За год зарплаты большинства главврачей выросли. Руководители 11 больниц в регионе зарегистрировали зарплату больше 200 тыс. рублей. Такую зарплату получают главврачи: ГКБ №1 Константин Шипигузов  — 228,2 тыс. рублей, Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов — 224,2 тыс. рублей, ГКБ им. Тверье Михаил Суханов — 218,8 тыс. рублей. Руководитель Северной БКПО Сергей Куделко получает в месяц 213,1 тыс. рублей., директор МИАЦ Глеб Таранов зафиксировал зарплату в 209,9 тыс. Глава КФМЦ Евгений Сармометов получает в месяц 208 тыс. рублей.

Читайте также:
Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на ГайвеНазвана отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплатаПрокуратура проверяет информацию о пермяке, у которого облезла кожа в больнице
#Медицина в Прикамье#Экономика#Зарплата#Медицина#Зарплаты#Доходы чиновников
Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Сегодня, 08:40
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"