Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья

За год зарплаты большинства главврачей выросли. Руководители 11 больниц в регионе зарегистрировали зарплату больше 200 тыс. рублей. Такую зарплату получают главврачи: ГКБ №1 Константин Шипигузов — 228,2 тыс. рублей, Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов — 224,2 тыс. рублей, ГКБ им. Тверье Михаил Суханов — 218,8 тыс. рублей. Руководитель Северной БКПО Сергей Куделко получает в месяц 213,1 тыс. рублей., директор МИАЦ Глеб Таранов зафиксировал зарплату в 209,9 тыс. Глава КФМЦ Евгений Сармометов получает в месяц 208 тыс. рублей.