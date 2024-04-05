Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Краевой минздрав раскрыл данные по зарплатам главврачей и директоров подведомственных учреждений за 2023 год. Соответствующие документы появились на сайте ведомства.
Самым богатым главврачом в Пермском крае стала руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Ее зарплата в месяц составила 253,6 тыс. рублей, что на 39,7 тыс. больше, чем годом ранее.
На втором месте директор «Финансово-хозяйственного управления» Марина Барова с зарплатой в 236,8 тыс. рублей. За год ее зарплата снизилась на 8,2 тыс. рублей.
Зарплату в размере 232,5 тыс. рублей зарегистрировала директор Центра бухгалтерского учета Маргарита Полухина. Ее зарплата за год выросла на 8,4 тыс. рублей.
За год зарплаты большинства главврачей выросли. Руководители 11 больниц в регионе зарегистрировали зарплату больше 200 тыс. рублей. Такую зарплату получают главврачи: ГКБ №1 Константин Шипигузов — 228,2 тыс. рублей, Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов — 224,2 тыс. рублей, ГКБ им. Тверье Михаил Суханов — 218,8 тыс. рублей. Руководитель Северной БКПО Сергей Куделко получает в месяц 213,1 тыс. рублей., директор МИАЦ Глеб Таранов зафиксировал зарплату в 209,9 тыс. Глава КФМЦ Евгений Сармометов получает в месяц 208 тыс. рублей.