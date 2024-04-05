Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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СМУ №11 планирует построить в микрорайоне Крохалева в Перми 10-этажный торгово-развлекательный комплекс. Разместится объект на улице Лодыгина. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Общая площадь зданий составит 20,9 тыс. кв. м. По данным источника, несколько лет назад началось строительство ТРЦ, но тогда он планировался шестиэтажным и меньшей площади. Большую часть комплекса займут офисные и торговые помещения.
Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Разрешение на строительство объекта застройщик еще не получил.