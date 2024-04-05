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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В микрорайоне Крохалева в Перми появится самый высокий ТРЦ в городе

Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе

5 апреля 2024, 04:35
Фото: Администрация Перми

В микрорайоне Крохалева в Перми появится самый высокий ТРЦ в городе

Площадь 10-этажного торгового центра составит 20,9 тыс. кв. м.

СМУ №11 планирует построить в микрорайоне Крохалева в Перми 10-этажный торгово-развлекательный комплекс. Разместится объект на улице Лодыгина. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Общая площадь зданий составит 20,9 тыс. кв. м. По данным источника, несколько лет назад началось строительство ТРЦ, но тогда он планировался шестиэтажным и меньшей площади. Большую часть комплекса займут офисные и торговые помещения.

Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Разрешение на строительство объекта застройщик еще не получил.

Фото: Администрация Перми
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#Пермь#Торговый центр#Строительство#Крохалева#Трц#Лодыгина
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