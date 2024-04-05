Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека

В Перми начали судить 24-летнего участника специальной военной операции Владимира Мизева. Он и еще три человека являются фигурантами двух уголовных дел: о хулиганстве и похищении человека по предварительному сговору. Один из обвиняемых на момент совершения преступлений был подростком.