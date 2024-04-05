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Участника СВО из Перми судят за похищение человека

Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека

5 апреля 2024, 04:54
Фото: ideogram.ai

Участника СВО из Перми судят за похищение человека

Молодой пермяк вместе со знакомыми похитил человека и избил его.

В Перми начали судить 24-летнего участника специальной военной операции Владимира Мизева. Он и еще три человека являются фигурантами двух уголовных дел: о хулиганстве и похищении человека по предварительному сговору. Один из обвиняемых на момент совершения преступлений был подростком.

По данным следствия, в ночь на 6 августа прошлого года контрактник был в отпуске, он поругался с одним из жителей поселка Гайны, произошла массовая драка. Парень, с которым поругался военный, убежал, передает URA.RU.

Для возвращения оппонента обвиняемые решили похитить другого избитого. Военный открыл багажник своего автомобиля, а его сообщники вынудили потерпевшего залезть туда. Злоумышленники отвезли избитого к колонке с водой, вытащили из багажника, а затем снова избили.

На этом все не закончилось. Потерпевшего повезли в лес, где продолжили бить. Они требовали от потерпевшего позвонить знакомому, который сбежал, чтобы мужчина вернулся для продолжения конфликта.

Приговор злоумышленникам еще не вынесен. Судя по судебной картотеке, дело поступило в суд в конце февраля.

#Суд#Военная операция на Украине#Пермь
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