Утверждён участок, который будет занимать кампус «Будущее Пармы» в Перми

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Кампус Парма» Андрей Колмогоров, утверждение документации по планировке территории — это один из важнейших этапов завершения проектной работы. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил приступить к строительству в текущем году. Уверен, что благодаря эффективному взаимодействию с концедентом, ведомствами и проектировщиком во второй половине 2024 года приступим к строительным работам», — добавил он.