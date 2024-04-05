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Утверждён участок, который будет занимать кампус «Будущее Пармы» в Перми

Утверждён участок, который будет занимать кампус «Будущее Пармы» в Перми

5 апреля 2024, 11:11
Фото: ООО «Кампус Парма»
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию по планировке территории.

Краевое минимущества утвердило документацию по планировке территории для размещения в Перми современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса «Будущее Пармы». Согласованы параметры планировки и межевания территории, характеристики объектов капитального строительства, сообщают в ООО «Кампус Парма».

Согласно подписанному документу, участок для размещения Кампуса расположен в правобережной части Перми в микрорайоне Камская долина. В северной части участок граничит с ул. Маршала Жукова, в южной — с лесопарковой зоной. Его общая площадь составляет 21,5 га.

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Кампус Парма» Андрей Колмогоров, утверждение документации по планировке территории — это один из важнейших этапов завершения проектной работы. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил приступить к строительству в текущем году. Уверен, что благодаря эффективному взаимодействию с концедентом, ведомствами и проектировщиком во второй половине 2024 года приступим к строительным работам», — добавил он.

Далее планируется, что уже в апреле 2024 года проектно-сметная документация будет передана в Главгосэкспертизу, после чего концессионер сможет приступить к строительно-монтажным работам. Отметим, что Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов Кампуса мирового уровня.

В целом же, программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».

#Пермь#Проект#Студенческий кампус#Межвузовский кампус
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