В 2024 году в Кирове отреставрируют 25 объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В прошлом году на 10 культурных объектах уже провели работы, а в текущем году планируется реставрирование еще 19. В результате уже успели отреставрировать несколько знаковых мест, таких как Приказная изба, музей Циолковского и Художественный музей, пишет newsler.ru.
В следующем году планируется провести работы на 25 объектах. Некоторые из них уже приступили к ремонту, например, дом с надворными флигелями и дом с лавками П. В. Алцыбеева, а также здания магазина П. П. Клобукова и Сунцовых.
На территории Кирова насчитывается 212 объектов культурного наследия разного значения. Среди них есть и те, которые имеют федеральное или региональное значение.