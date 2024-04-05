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В 2024 году в Кирове отреставрируют 25 объектов культурного наследия

5 апреля 2024, 14:44
В Кирове продолжается подготовка к празднованию 650-летия города. Одним из важных направлений подготовки является реставрация объектов культурного наследия. Для этой цели была разработана специальная программа.

В прошлом году на 10 культурных объектах уже провели работы, а в текущем году планируется реставрирование еще 19. В результате уже успели отреставрировать несколько знаковых мест, таких как Приказная изба, музей Циолковского и Художественный музей, пишет newsler.ru.

В следующем году планируется провести работы на 25 объектах. Некоторые из них уже приступили к ремонту, например, дом с надворными флигелями и дом с лавками П. В. Алцыбеева, а также здания магазина П. П. Клобукова и Сунцовых.

На территории Кирова насчитывается 212 объектов культурного наследия разного значения. Среди них есть и те, которые имеют федеральное или региональное значение.

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