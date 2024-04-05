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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В ближайшие две недели в Перми планово будут отключать воду в десятках домов

В ближайшие две недели в Перми планово будут отключать воду в десятках домов

5 апреля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
С 8 по 17 апреля на сетях водопровода будут вестись замены задвижек, подключаться и промываться водоводы.

С 8 по 17 апреля запланированы работы на сетях Перми, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Об этом сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».

Будут проведены замена задвижек, подключение и промывке вновь построенных водоводов, также ограничение водоснабжения необходимы для проведения работ на сетях сторонних организаций.

Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений, отмечают в компании.

Для ремонтных работ в ЦТП и на тепловых сетях ПАО «Т Плюс»:

Ул. Коломенская, д. 30 ЦТП №10 8 апреля с 9:00 до 12:00

  • Без воды: Коломенская 30,32,34,55,55а, 57,59

Ул. Коломенская, д. 11а ЦТП №1 8 апреля с 12:00 до 15:00

  • Без воды: ул. Пихтовая 30а, 36а, 38а, 40а, 42;
  • ул. Коломенская, 9, 11, 13, 15,17, 19, 24, 24а, 26, 51.

Ул. Народовольческая, д. 33, ЦТП №32 9 апреля с 9:00 до 17:00

  • Без воды: ул. Народовольческая 3,3а,
  • ул.Революции 9а

Ул. Николая Островского, д. 49, ЦТП №11 9 апреля с 10:00 до 12:00

  • Без воды: ул. Островского, 53,49,55;
  • ул. М. Горького, 64,58,54,64/1;
  • ул. М. Ямская, 2,2а, 5а;
  • ул. Пушкина 26.

Ул. Фонтанная, д. 14, ЦТП №27 9 апреля с 11:00 до 13:00

  • Без воды: ул. Фонтанная 9,14, 16;
  • ул. Н. Островского 70, 72а;
  • ул. Р. Крестьянская, 30;
  • ул. Серединная, 19а.

Ул. Веселая, д. 1, ЦТП №29 9 апреля с 12:00 до 15:00

Без воды:

  • ул. Революции 2,
  • ул. Веселая 1,
  • ул. Фонтанная 1а-3зд., 2а.

Ул. Чернышевского, д. 5, к. ЦТП №30 9 апреля с 14:00 до 17:00

Без воды:

  • ул. Чернышевского 3,5,5а;
  • ул.Н.Островского, 82

Ул. 25 Октября, д. 83, ЦТП №31 10 апреля с 9:00 до 11:00

Без воды:

  • ул. 25 Октября, 68, 70, 81, 83,
  • ул. Сибирская. 50, 52,
  • ул. 1-я Красноармейская, 31.

Ул. Елькина, д. 49, к. ЦТП №26 10 апреля с 10:00 до 13:00

Без воды:

  • ул. Елькина 43,45,47,49.

Ул. Новосибирская, д. 26, к. ЦТП №20 10 апреля с 12:00 до 15:00

Без воды:

  • ул. Новосибирская, 24, 26,
  • ул. А. Гатауллина, 29/1,29/2.

Ул. Никулина, д. 4, к. ЦТП №37 10 апреля с 15:00 до 17:00

Без воды:

  • ул. Никулина, 4, 6, 10/1,10/2,10/3,
  • ул. Куйбышева, 149, 151,153,155,157,159,
  • ул. А. Гатауллина, 3,
  • ул. Новосибирская, 4,3(школа).

Шоссе Космонавтов, д. 127 11 апреля с 9:00 до 17:00

Без воды:

  • Шоссе Космонавтов 127,129,131,131а;
  • ул. 9-Мая, 1,3;

Для ремонтных работ на сетях «НОВОГОРа»

Пр-д. Серебрянский, д. 17 с 10 апреля 10:00 до 11 апреля 10:00 подключение вновь построенного водопровода

Без воды:

  • пр-д Серебрянский 17.

Пр-д. Серебрянский, д. 15 10 апреля с 10:00 до 19:00 замена задвижки

Без воды:

  • Серебрянский проезд 13,15

Ул. Новосибирская, д. 17 16 апреля с 9:30 до 19:30 для замены задвижки

Без воды:

  • ул. Новосибирская, 14, 16, 18а, 18, 15, 17,
  • ул. Сергинская, 20, 27.
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