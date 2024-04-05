В ближайшие две недели в Перми планово будут отключать воду в десятках домов

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
С 8 по 17 апреля запланированы работы на сетях Перми, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Об этом сообщают в «НОВОГОР-Прикамье».
Будут проведены замена задвижек, подключение и промывке вновь построенных водоводов, также ограничение водоснабжения необходимы для проведения работ на сетях сторонних организаций.
Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений, отмечают в компании.
Для ремонтных работ в ЦТП и на тепловых сетях ПАО «Т Плюс»:
Ул. Коломенская, д. 30 ЦТП №10 8 апреля с 9:00 до 12:00
Ул. Коломенская, д. 11а ЦТП №1 8 апреля с 12:00 до 15:00
Ул. Народовольческая, д. 33, ЦТП №32 9 апреля с 9:00 до 17:00
Ул. Николая Островского, д. 49, ЦТП №11 9 апреля с 10:00 до 12:00
Ул. Фонтанная, д. 14, ЦТП №27 9 апреля с 11:00 до 13:00
Ул. Веселая, д. 1, ЦТП №29 9 апреля с 12:00 до 15:00
Без воды:
Ул. Чернышевского, д. 5, к. ЦТП №30 9 апреля с 14:00 до 17:00
Без воды:
Ул. 25 Октября, д. 83, ЦТП №31 10 апреля с 9:00 до 11:00
Без воды:
Ул. Елькина, д. 49, к. ЦТП №26 10 апреля с 10:00 до 13:00
Без воды:
Ул. Новосибирская, д. 26, к. ЦТП №20 10 апреля с 12:00 до 15:00
Без воды:
Ул. Никулина, д. 4, к. ЦТП №37 10 апреля с 15:00 до 17:00
Без воды:
Шоссе Космонавтов, д. 127 11 апреля с 9:00 до 17:00
Без воды:
Для ремонтных работ на сетях «НОВОГОРа»
Пр-д. Серебрянский, д. 17 с 10 апреля 10:00 до 11 апреля 10:00 подключение вновь построенного водопровода
Без воды:
Пр-д. Серебрянский, д. 15 10 апреля с 10:00 до 19:00 замена задвижки
Без воды:
Ул. Новосибирская, д. 17 16 апреля с 9:30 до 19:30 для замены задвижки
Без воды: