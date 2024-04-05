properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Чусовом прокуратура опротестовала 18 незаконных правовых актов о питании школьников

В Чусовом прокуратура опротестовала 18 незаконных правовых актов о питании школьников

5 апреля 2024, 14:03
Фото: properm.ru
Они не регулировали питание школьников с сахарным диабетом и другими заболеваниями.
Сюжет
Школа

Чусовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при организации питания обучающихся. Выявлены многочисленные нарушения в этой сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

В ряде образовательных организаций городского округа вопросы питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в приеме пищи, должным образом не урегулированы. Локальные нормативные акты учреждений порядок организации питания данной категории обучающихся не содержат, отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором опротестовано 18 незаконных правовых актов. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

Читайте также:
Роспотребнадзор начал проверку в школьной столовой в Прикамье, где дети нашли червейВласти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21В Соликамске эвакуировали школу после сообщения о минировании
#Общество#Школа#Дети#Прокуратура#Детское питание#Питание
Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
Сегодня, 10:32
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Сегодня, 08:40
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"