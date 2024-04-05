В Чусовом прокуратура опротестовала 18 незаконных правовых актов о питании школьников

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Чусовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при организации питания обучающихся. Выявлены многочисленные нарушения в этой сфере, сообщает пресс-служба ведомства.
В ряде образовательных организаций городского округа вопросы питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в приеме пищи, должным образом не урегулированы. Локальные нормативные акты учреждений порядок организации питания данной категории обучающихся не содержат, отмечают в прокуратуре.
По результатам проверки прокурором опротестовано 18 незаконных правовых актов. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.