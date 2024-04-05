В Кузбассе временно закрыли три шахты из-за опасных нарушений

В шахте «Ерунаковская-VIII» на 90 суток ограничили работу из-за разрушения лопаток вентилятора главного проветривания и отсутствие резервного вентилятора. «Костромовская шахта» теперь не может добывать уголь в одной лаве из-за несоответствия проекту. В АО «Шахтоуправление „Талдинское-Кыргайское“ на семь суток закрыли конвейер, в ПАО „Распадской“ проверяющие запретили использовать дизельную тележку.