В Кузбассе временно закрыли три шахты из-за опасных нарушений

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Ростехнадзор на минувшей неделе приостановил работы на трех шахтах в Кемеровской области, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль в своем Telegram-канале. Причиной стали серьезные нарушения.
На ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» зафиксировано пылевзрывоопасное состояние очистного забоя, а также обнаружены нарушения взрывобезопасности электрооборудования. Руководству шахты запретили работу по выемке угля на 15 суток, пишет VSE42.Ru.
В шахте «Ерунаковская-VIII» на 90 суток ограничили работу из-за разрушения лопаток вентилятора главного проветривания и отсутствие резервного вентилятора. «Костромовская шахта» теперь не может добывать уголь в одной лаве из-за несоответствия проекту. В АО «Шахтоуправление „Талдинское-Кыргайское“ на семь суток закрыли конвейер, в ПАО „Распадской“ проверяющие запретили использовать дизельную тележку.