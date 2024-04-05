В МЧС назвали количество погибших на пожарах в Пермском крае с начала года

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Пермском крае за три месяца сотрудники МЧС ликвидировали 835 пожаров: в январе зафиксировано 298 пожаров, в феврале — 270, в марте — 267. По данным МЧС, основными причинами возгораний стали:
Большая часть пожаров зафиксирована в жилье — 74%. Сотрудники МЧС спасли 199 человек. За три месяца на пожарах погибли 57 взрослых и двое детей, получили травмы 53 взрослых и семеро детей.
В МЧС рекомендуют пермякам установить дымовые пожарные извещатели, которые помогут предотвратить трагедию. При возникновении пожара о нем нужно сообщить по телефонам: 01, 101, 112.