properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 59 человек

В МЧС назвали количество погибших на пожарах в Пермском крае с начала года

5 апреля 2024, 06:05
Фото: ideogram.ai

С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 59 человек

В январе было больше всего пожаров, но затем их количество начало снижаться.

В Пермском крае за три месяца сотрудники МЧС ликвидировали 835 пожаров: в январе зафиксировано 298 пожаров, в феврале — 270, в марте — 267. По данным МЧС, основными причинами возгораний стали:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 354;
  • неосторожное обращение с огнем — 186;
  • возгорания из-за печей — 186;
  • поджоги — 46.

Большая часть пожаров зафиксирована в жилье — 74%. Сотрудники МЧС спасли 199 человек. За три месяца на пожарах погибли 57 взрослых и двое детей, получили травмы 53 взрослых и семеро детей.

В МЧС рекомендуют пермякам установить дымовые пожарные извещатели, которые помогут предотвратить трагедию. При возникновении пожара о нем нужно сообщить по телефонам: 01, 101, 112.

Читайте также:
В продуктовом магазине в Перми загорелась телега с картономВ пермском оперном театре случилось короткое замыканиеОтец вывел из горящего дома семью в Пермском крае
#Пермь#Пожар#Мчс#Олимпийский огонь
Подпишитесь
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Сегодня, 04:35
Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека
Сегодня, 04:54
На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
Сегодня, 02:45
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
Сегодня, 03:53
Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми
Сегодня, 03:16
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Сегодня, 04:15
"