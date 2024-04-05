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В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт

В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт

5 апреля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Ранее больница объявила торги на разработку документации по замене упавшего лифта.

ГБУЗ ПК «Городская больница Архангела Михаила и всех небесных сил» объявило торги по поиски подрядчика для благоустройства территории. Начальная стоимость контракта составила 15,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, на территории медицинского учреждения планируется выполнять ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, рационального использования территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, и установить в случае необходимости временное освещение и ограждение. Кроме того, подрядчик обязуется изготовить паспорт объекта.

Напомним, что «Городская больница Архангела Михаила и всех небесных сил» ранее объявило торги на разработку проектно-сметной документации для замены упавшего лифта. В октябре 2023 года в учреждении упал в шахту лифт с 12 пациентами, лифтером и санитаркой. Два пациента и лифтер были госпитализированы в травматологическое отделение, одна из пострадавших спустя некоторое время скончалась .

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