В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт

Напомним, что «Городская больница Архангела Михаила и всех небесных сил» ранее объявило торги на разработку проектно-сметной документации для замены упавшего лифта. В октябре 2023 года в учреждении упал в шахту лифт с 12 пациентами, лифтером и санитаркой. Два пациента и лифтер были госпитализированы в травматологическое отделение, одна из пострадавших спустя некоторое время скончалась .