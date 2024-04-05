В Перми объединят маршруты двух автобусов

Кроме того, из-за временного закрытия трамвайного и автобусного движения по улице Карпинского будет организована работа компенсационного маршрута №72 — от ТЦ «Планета» до ЦУМа. Маршрут №3 будет следовать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус №4 перенаправят на улицу Стахановская, Чкалова и Куйбышева, маршруты №36 и 59 запустят по улице Стахановская и шоссе Космонавтов.