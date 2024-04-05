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В Индустриальном районе Перми изменятся маршруты нескольких автобусов

В Перми объединят маршруты двух автобусов

5 апреля 2024, 08:00
Фото: ideogram.ai

В Индустриальном районе Перми изменятся маршруты нескольких автобусов

Рассказываем, как изменится автобусное движение.

В Перми планируют объединить маршруты №10 и №68 для организации новой транспортной связи микрорайона Нагорный и территории возле Цирка — так объясняют необходимость объединения маршрутов в мэрии.

Кроме того, из-за временного закрытия трамвайного и автобусного движения по улице Карпинского будет организована работа компенсационного маршрута №72 — от ТЦ «Планета» до ЦУМа. Маршрут №3 будет следовать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус №4 перенаправят на улицу Стахановская, Чкалова и Куйбышева, маршруты №36 и 59 запустят по улице Стахановская и шоссе Космонавтов.

Фото: Дептранс
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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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