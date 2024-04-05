В Перми полиция задержала двух граждан Таджикистана за нарушение законодательства

Как выяснилось, в патенте молодых людей было прописано, что они являются подсобными рабочими, а на деле мужчины трудились на должности экипировщиков-вагонов. С 13 февраля граждане Таджикистана осуществляли трудовую деятельность на территории России по профессии не указанной в разрешении на работу.