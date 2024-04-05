В Перми полиция задержала двух граждан Таджикистана за нарушение законодательства

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
4 апреля сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте решили проверить документы у двух граждан Таджикистана, 1993 и 2002 годов рождения. Мужчины стояли на перроне горнозаводского направления станции Пермь-2.
При проверке документов иностранных граждан полицейские обнаружили, что они нелегально трудились на территории России. Нарушителей задержали и доставили в дежурную часть.
Как выяснилось, в патенте молодых людей было прописано, что они являются подсобными рабочими, а на деле мужчины трудились на должности экипировщиков-вагонов. С 13 февраля граждане Таджикистана осуществляли трудовую деятельность на территории России по профессии не указанной в разрешении на работу.
Транспортные полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте».
Административные материалы направили в суд, который постановил назначить иностранным гражданам наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому.