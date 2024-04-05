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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

В Перми полиция задержала двух граждан Таджикистана за нарушение законодательства

В Перми полиция задержала двух граждан Таджикистана за нарушение законодательства

5 апреля 2024, 10:26
Двое мужчин получат штрафы за то, что нелегально трудились на должностях, не указанных в разрешении на работу в России.

4 апреля сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте решили проверить документы у двух граждан Таджикистана, 1993 и 2002 годов рождения. Мужчины стояли на перроне горнозаводского направления станции Пермь-2.

При проверке документов иностранных граждан полицейские обнаружили, что они нелегально трудились на территории России. Нарушителей задержали и доставили в дежурную часть.

Как выяснилось, в патенте молодых людей было прописано, что они являются подсобными рабочими, а на деле мужчины трудились на должности экипировщиков-вагонов. С 13 февраля граждане Таджикистана осуществляли трудовую деятельность на территории России по профессии не указанной в разрешении на работу.

Транспортные полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте».

Административные материалы направили в суд, который постановил назначить иностранным гражданам наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому.

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