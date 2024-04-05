properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение.

В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение. Есть пострадавшие

5 апреля 2024, 02:58
Фото: ГИБДД Прикамья

В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение.

В момент аварии в автомобиле находились пять человек.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае пьяный водитель врезался в железобетонное ограждение. Авария случилась 4 апреля около 12:30 на автодороге Пермь-Ильинский. Со стороны Перми по трассе двигался автомобиль «ВАЗ 21120», которым управлял пьяный водитель (1,38 мг/л). В один из моментов он врезался в ограждение.

В ГИБДД Прикамья уточняют, что после аварии был госпитализирован пассажир, еще трое пассажиров и водитель получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

За пьяную езду предусмотрено административное наказание — штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрено уже уголовное наказание с реальным лишением свободы.

Видео: ГИБДД
Читайте также:
В Кунгуре водитель устроил массовую аварию на парковке. Пострадал ребенокВ ГИБДД рассказали подробности об аварии, в которой пермяка переехал трамвайПрокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Прикамье
#Видео#Дтп#Пермь#Пьяный водитель#Авария#Пьяные водители
Подпишитесь
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Сегодня, 04:35
Отвезли в багажнике в лес. Участника СВО из Перми судят за похищение человека
Сегодня, 04:54
На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом после встречи с жителями
Сегодня, 02:45
Спасатели МЧС из Перми выехали в Оренбургскую область из-за режима ЧС
Сегодня, 03:53
Названа дата «Последнего звонка» в школах Перми
Сегодня, 03:16
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Сегодня, 04:15
"