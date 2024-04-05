В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение. Есть пострадавшие

В Пермском крае пьяный водитель врезался в железобетонное ограждение. Авария случилась 4 апреля около 12:30 на автодороге Пермь-Ильинский. Со стороны Перми по трассе двигался автомобиль «ВАЗ 21120», которым управлял пьяный водитель (1,38 мг/л). В один из моментов он врезался в ограждение.