В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
В Пермском крае пьяный водитель врезался в железобетонное ограждение. Авария случилась 4 апреля около 12:30 на автодороге Пермь-Ильинский. Со стороны Перми по трассе двигался автомобиль «ВАЗ 21120», которым управлял пьяный водитель (1,38 мг/л). В один из моментов он врезался в ограждение.
В ГИБДД Прикамья уточняют, что после аварии был госпитализирован пассажир, еще трое пассажиров и водитель получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
За пьяную езду предусмотрено административное наказание — штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрено уже уголовное наказание с реальным лишением свободы.