В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В Гайнском муниципальном округе прекратила работу последняя в регионе ледовая переправа через реку Кама, в районе урочища Пернояг. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Всего в этот зимний сезон в Прикамье действовали 13 официальных ледовых переправ.
Спасатели напоминают, что выход на весенний лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лед может не выдержать вес человека
Выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.