properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы

В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы

5 апреля 2024, 08:40
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Закрылась последняя, в Гайнском округе

В Гайнском муниципальном округе прекратила работу последняя в регионе ледовая переправа через реку Кама, в районе урочища Пернояг. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Всего в этот зимний сезон в Прикамье действовали 13 официальных ледовых переправ.

Спасатели напоминают, что выход на весенний лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лед может не выдержать вес человека

Выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Читайте также:
По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспортаС пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следованияВ Перми перекроют участок улицы Запорожской более чем на две недели
#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение#Ледовая переправа#Движение ограничено
Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
Сегодня, 10:32
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"