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В Прикамье приостановлена деятельность фантомного молокозавода

В Прикамье приостановлена деятельность фантомного молокозавода

5 апреля 2024, 12:55
Фото: 1MI
Предприниматель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии» и правила оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В Кудымкарском муниципальном округе Прикамья приостановлена деятельность несуществующей площадки по производству и реализации сырого молока. Сотрудниками Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в марте 2024 года проведена проверка в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства — бизнесмена Дерябина В. Ф. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Известно, что предприниматель осуществляет деятельность по содержанию КРС, производству и реализации сырого молока в Кудымкарском округе. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что по адресу площадки, зарегистрированной в ФГИС «ВетИС» компонент «Цербер» данная деятельность фактически не осуществляется.

С января текущего года с этой площадки ветеринарными врачами Государственной ветеринарной службы Пермского края оформлено 39 ветеринарных сопроводительных документов на 25,6 т сырого коровьего молока с целью реализации на молокоперерабатывающее предприятие. Кроме того, в оформленных сопроводительных документах не было информации о ветеринарно-санитарной экспертизе.

Молочная продукция в полном объеме была реализована в АО «Молоко». Так, производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Во вторник, 2 апреля, надзорный органом данная площадка была признана фантомной, а ИП Дерябину В.Ф. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению. 4 апреля Государственной ветеринарной инспекцией Прикамья исключила площадку из ФГИС «ВетИС».

В данный момент, в отношении ветеринарных экспертов данные направлены в краевую ветеринарную службу.

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#Пермский край#Россельхознадзор#Прикамье#Кировская область#Цербер#КРС#Удмуртская Республика#Фантомный молокозавод#Закон РФ «О ветеринарии»#Ветеринарные сопроводительные документы#Кудымкарский муниципальный округ#Глава крестьянского (фермерского) хозяйства#Дерябин В.Ф.#Сырое молоко#ФГИС «ВетИС»#Ветеринарная служба Пермского края#Ветеринарно-санитарная экспертиза#АО «Молоко»#Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»#ИП Дерябин В.Ф.#Государственная ветеринарная инспекция
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