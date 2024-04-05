В Прикамье приостановлена деятельность фантомного молокозавода

С января текущего года с этой площадки ветеринарными врачами Государственной ветеринарной службы Пермского края оформлено 39 ветеринарных сопроводительных документов на 25,6 т сырого коровьего молока с целью реализации на молокоперерабатывающее предприятие. Кроме того, в оформленных сопроводительных документах не было информации о ветеринарно-санитарной экспертизе.