В Прикамье приостановлена деятельность фантомного молокозавода

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Кудымкарском муниципальном округе Прикамья приостановлена деятельность несуществующей площадки по производству и реализации сырого молока. Сотрудниками Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в марте 2024 года проведена проверка в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства — бизнесмена Дерябина В. Ф. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Известно, что предприниматель осуществляет деятельность по содержанию КРС, производству и реализации сырого молока в Кудымкарском округе. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что по адресу площадки, зарегистрированной в ФГИС «ВетИС» компонент «Цербер» данная деятельность фактически не осуществляется.
С января текущего года с этой площадки ветеринарными врачами Государственной ветеринарной службы Пермского края оформлено 39 ветеринарных сопроводительных документов на 25,6 т сырого коровьего молока с целью реализации на молокоперерабатывающее предприятие. Кроме того, в оформленных сопроводительных документах не было информации о ветеринарно-санитарной экспертизе.
Молочная продукция в полном объеме была реализована в АО «Молоко». Так, производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Во вторник, 2 апреля, надзорный органом данная площадка была признана фантомной, а ИП Дерябину В.Ф. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению. 4 апреля Государственной ветеринарной инспекцией Прикамья исключила площадку из ФГИС «ВетИС».
В данный момент, в отношении ветеринарных экспертов данные направлены в краевую ветеринарную службу.