В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека

В 2022 году родственники ветерана пришли на могилу Ощепковой на Нытвенское городское кладбище. Придя к месту захоронения, они обнаружили новый могильный крест с табличкой «Вечная память. Долгих Галина Федоровна». При этом памятник самой Ощепковой пропал. Оказалось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».