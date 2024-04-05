properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека

В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека

5 апреля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Нытвенский суд постановил выплатить родственникам ветерана войны по 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Нытвенская ритуальная фирма «Содействие» захоронила в могилу ветерана ВОВ Екатерины Ощепковой чужого человека, некую Галину Долгих. Похороны прошли без согласия родственников Ощепковой и других разрешительных документов. Об этом сообщил портал 59.RU.

В 2022 году родственники ветерана пришли на могилу Ощепковой на Нытвенское городское кладбище. Придя к месту захоронения, они обнаружили новый могильный крест с табличкой «Вечная память. Долгих Галина Федоровна». При этом памятник самой Ощепковой пропал. Оказалось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».

По факту инцидента родственники ветерана обратились в прокуратуру. В ритуальном агентстве сообщили, что данная могила — последнее желание ее матери, которая якобы была дальней родственницей ветерана. В ходе проверочных мероприятий, этот факт подтвержден не был.

Нытвенский суд установил подзахоронение незаконным. Тело Галины Долгих было эксгумировано и перезахоронено в другом квартале. Памятник Екатерины Ощепковой вернулся на прежнее место. Кроме того, судом было постановлено выплатить родственникам в качестве моральной компенсации по 20 тыс. рублей с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери Долгих.

Местонахождение дочери установить не удалось.

Читайте также:
Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле
#Суд#Ветеран войны#Нытва#Прикамье#Компенсация#Могила#Родственники
Подпишитесь
Неизвестные беспилотники и пермяк в списке Forbes. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:10
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
Сегодня, 11:58
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
Сегодня, 10:32
СК проведет проверку из-за скорой, застрявшей в Прикамье с маленьким ребенком
Сегодня, 09:02
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Сегодня, 08:40
В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?
Сегодня, 10:36
"