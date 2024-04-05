В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Нытвенская ритуальная фирма «Содействие» захоронила в могилу ветерана ВОВ Екатерины Ощепковой чужого человека, некую Галину Долгих. Похороны прошли без согласия родственников Ощепковой и других разрешительных документов. Об этом сообщил портал 59.RU.
В 2022 году родственники ветерана пришли на могилу Ощепковой на Нытвенское городское кладбище. Придя к месту захоронения, они обнаружили новый могильный крест с табличкой «Вечная память. Долгих Галина Федоровна». При этом памятник самой Ощепковой пропал. Оказалось, что Долгих в этом месте похоронила ее дочь, сумев договориться с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие».
По факту инцидента родственники ветерана обратились в прокуратуру. В ритуальном агентстве сообщили, что данная могила — последнее желание ее матери, которая якобы была дальней родственницей ветерана. В ходе проверочных мероприятий, этот факт подтвержден не был.
Нытвенский суд установил подзахоронение незаконным. Тело Галины Долгих было эксгумировано и перезахоронено в другом квартале. Памятник Екатерины Ощепковой вернулся на прежнее место. Кроме того, судом было постановлено выплатить родственникам в качестве моральной компенсации по 20 тыс. рублей с МБУ «Благоустройство», ритуальной фирмы «Содействие» и дочери Долгих.
Местонахождение дочери установить не удалось.