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В России предложили увеличить страховой стаж для многодетных матерей

5 апреля 2024, 07:20
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребёнка до достижения ею пенсионного возраста.

Эксперт напомнила о высказывании президента Владимира Путина в послании к Федеральному собранию, где он отметил необходимость улучшения жизни семей с детьми и призвал к поддержке многодетных семей.

Волынец считает, что государственная поддержка в России позволяет мамам быстро вернуться на работу после рождения ребёнка, пишет RT. Озвученная инициатива направлена на поддержку материнства, семейных ценностей и уважения к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию подрастающего поколения.

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