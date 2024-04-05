В России предложили увеличить страховой стаж для многодетных матерей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Эксперт напомнила о высказывании президента Владимира Путина в послании к Федеральному собранию, где он отметил необходимость улучшения жизни семей с детьми и призвал к поддержке многодетных семей.
Волынец считает, что государственная поддержка в России позволяет мамам быстро вернуться на работу после рождения ребёнка, пишет RT. Озвученная инициатива направлена на поддержку материнства, семейных ценностей и уважения к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию подрастающего поколения.