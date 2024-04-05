В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В соцсетях стала распространяться информация о том, что в детском саду на ул. Дружба в Перми похитили ребенка. Properm.ru узнала, правда ли это.
Пост о похищении ребенка появился в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости» сегодня, 5 апреля. Автору сообщения якобы сказал об этом охранник дошкольного учреждения. Судя по опубликованным фото, речь идет о детском саду №272 в Мотовилихинском районе города.
Как нам рассказал Properm.ru источник в правоохранительных органах, на заборе детского сада был найден детский рюкзак. Из-за этого туда действительно вызвали Росгвардию. На место оперативно прибыли сотрудники, все осмотрели — в сумке были детские вещи, забытые кем-то второпях.
Охраной дошкольного образовательного учреждения занимается «Сибирь-М». В компании официально подтвердили, что все дети на месте.