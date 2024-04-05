В соцсетях появилась информация о похищении ребенка из садика в Перми. Что случилось?

Как нам рассказал Properm.ru источник в правоохранительных органах, на заборе детского сада был найден детский рюкзак. Из-за этого туда действительно вызвали Росгвардию. На место оперативно прибыли сотрудники, все осмотрели — в сумке были детские вещи, забытые кем-то второпях.